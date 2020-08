Prideľovanie nájomných bytov viazne, mesto nemá vytvorenú príslušnú komisiu

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Na takmer 35-tisíc eur vyčíslila liptovskomikulášska radnica finančnú stratu na nájomnom za 25 neobsadených mestských nájomných bytov. Tie sú momentálne prázdne, keďže sa za takmer dva roky aktuálneho volebného obdobia nepodarilo sfunkčniť príslušnú bytovú komisiu. Najbližší pokus bude mať mestské zastupiteľstvo dnes popoludní.



