Pri škôlke na Belanskej menia oplotenie

LIPTOVSKÝ HRÁDOK. Mesto Liptovský Hrádok pristúpilo k úprave oplotenia pri Materskej škole (MŠ) Belanská. Za stavebné práce zaplatí približne 45-tisíc eur.

"Vnútornú i vonkajšiu rekonštrukciu má už škôlka za sebou. Teraz sme pristúpili k úpravám oplotenia, ktoré už bolo v zlom stave. Spadla naň aj borovica," vysvetlil primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger.