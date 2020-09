V Palúdzke hrávali hráči z Afriky, Srbska a teraz z Japonska

S víziou návratu späť do V. ligy to myslí FC 34 Palúdzka vážne.

3. sep 2020 o 17:00 Tomáš Kučera

PALÚDZKA. FC 34 Palúdzka po dlhých rokoch vypadla z V. futbalovej ligy, teraz hrá v šiestej. Avšak už úvodné kolá naznačujú, že budú tvrdo bojovať o navrátenie sa späť do vyššej V. ligy. Aktuálne po 5. kolách je Palúdzka na prvom mieste.

K postupu by chcel dopomôcť aj nový riaditeľ klubu v Palúdzke Jaroslav Čulík.

Aké sú prvotné plány nového riaditeľa klubu FC 34 Palúdzka?

V prvom rade chceme zastabilizovať káder A mužstva, ktorý je veľmi úzky. Ďalšou prioritnou úlohou, ktorú sme si vytýčili, sú mládežnícke tímy. Chceme a budeme sa snažiť, aby napredovali či už kvalitatívne, ale aj čo sa počtu hráčov týka. Dôležité budú nasledujúce ročníky hlavne pri doraste, aby mohli postupne prejsť a podporiť A tím, pretože v minulosti tu bol problém s nedostatkom hráčov, čo sa vykrývalo aj zahraničnými legionármi. Momentálne v tohtoročnej sezóne prešli do prvého tímu dvaja dorastenci. A musím povedať, že sa výborne chytili. Predovšetkým Juraj Dunčko.

Spomínate, že za Palúdzku hrávajú aj zahraniční hráči, môžete nám k tomu povedať viac?

Čo sa týka celej agendy vybavovania hráčov so zahraničia, tak toto mal na starosti už nebohý Milan Kokavec. Takže aj aktuálnych troch japonských hráčov zariaďoval ešte on, za čo mu patrí obrovská vďaka. V oblasti futbalu mal Milan obrovské skúsenosti a kontakty. Jedným takým kontaktom je dosah na futbalového manažéra európskeho formátu, ktorý sa snaží pomôcť zahraničným hráčom, predovšetkým nižších súťaží, zaradiť do futbalu mimo ich krajiny. Medzi prvými legionármi, ktorí tu hrávali, boli napríklad dvaja Afričania z Botswany. Neskôr srbskí hráči a túto sezónu japonskí. Ak sú šikovní a chytia sa šance, naučia sa jazyk, európsky štýl hry, môžu napredovať aj do vyšších líg.

Za akých podmienok sú tu?