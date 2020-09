Do lavíc mestských škôl zasadlo takmer 2500 detí

Mesto Liptovský Mikuláš v stredu otvorilo všetky školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

2. sep 2020 o 13:40 TASR

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Mesto Liptovský Mikuláš v stredu otvorilo všetky školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Do lavíc základných škôl (ZŠ) zasadlo 2470 žiakov. Nový školský rok začali s rešpektovaním bezpečnostných opatrení v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu.

Súvisiaci článok V Ľubeli školský rok neotvorili Čítajte

"Prvákov by tento rok malo byť približne 265, zaplniť by mali 14 tried. V porovnaní s minulým rokom je prvákov o 50 menej a v prevahe sú chlapci. Do nultého ročníka sa prihlásilo 13 žiakov. Materské školy (MŠ) sa chystá navštevovať 980 detí," priblížil liptovskomikulášsky viceprimátor Ľuboš Trizna.

Školy a školské zariadenia boli z dôvodu prvej vlny pandémie celoplošne zatvorené od 16. marca do 31. mája tohto roka. Deti sa mohli do škôl vrátiť po mimoriadnom prerušení vyučovania až v júni, tesne pred prázdninami. Ak rodičia neprejavili záujem o vzdelávanie detí z obavy o ich zdravie, žiaci nastúpiť do škôl nemuseli a ich prázdniny sa predĺžili z dvoch na bezmála šesť mesiacov.

"Verím, že nehrozí ďalšie celoplošné zatvorenie škôl a dobrovoľnej školskej dochádzke sa vyhneme. Riešenie situácie ohľadne nového koronavírusu je veľkou zodpovednosťou, ktorá leží na pleciach riaditeľov škôl. Tí musia dokázať aplikovať do praxe všetky usmernenia a pokyny tak, aby sme v prvom rade neohrozili zdravie detí a zamestnancov, a riadne fungovanie škôl," skonštatovala vedúca odboru školstva mestského úradu Marta Gerbocová.

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je v súčasnosti šesť základných škôl. V niektorých z nich sú umiestnené špecializované triedy. V ZŠ s MŠ Okoličianska sú športové triedy so zameraním na futbal a gymnastiku. V ZŠ Márie Rázusovej Martákovej sú triedy so zameraním na hokej. Pri ZŠ Nábrežie Dr. Aurela Stodolu sú špeciálne triedy pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho znevýhodnenia.