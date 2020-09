Liptovský Mikuláš: Prvé kilometre vnútromestskej cyklotrasy už slúžia verejnosti

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Prvé dve časti vnútromestskej cyklotrasy v Liptovskom Mikuláši v dĺžke 2,4 kilometra odovzdali v piatok do užívania verejnosti. Cestička pre cyklistov má po dobudovaní slúžiť ako ekologická alternatíva dopravy v meste.

