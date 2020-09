COVID-19 potvrdili v piatok ôsmim Liptákom

Koronavírusom sa nakazili ľudia v oboch okresoch. Regionálni hygienici prijali nové opatrenia.

11. sep 2020 o 13:00 Ľubica Stančíková

LIPTOV. Štyri nové prípady v okrese Liptovský Mikuláš, ďalšie štyri v okrese Ružomberok. Taká je bilancia včera otestovaných vzoriek na koronavírus.

V Liptovskom Mikuláši pribudli traja muži a jedna žena, v Ružomberku jeden muž a tri ženy.

Od začiatku septembra ide v prípade Liptovského Mikuláša už o 20 potvrdený prípad nákazy koronavírusom. V Okrese Ružomberok ich od začiatku septembra potvrdili jedenásť.

Stredná odborná škola stavebná v Liptovskom Mikuláši oznámila, že v pondelok 14.9. udeľuje riaditeľské voľno. Oznam na internetovej stránke školy hovorí, že dôvodom je výskyt ochorenia COVID-19.

Liptovskomikulášski hygienici evidujú v okrese štyri ohniská nákazy.

Liptovskomikulášsky okres je pre nárast počtu infikovaných za ostatných 14 dní už v oranžovej fáze na takzvanom covid semafore. Mesto Liptovský Mikuláš už zrušilo podujatie Švábkafest, ktoré malo byť v piatok 18. septembra.

„Pre obyvateľov platí zásada používanie ochranných rúšok všade tam, kde tieto musia byť používané, častá dezinfekcia rúk ,dodržiavanie odstupov medzi osobami. Každá osoba vo vlastnom záujme by sa mala vyhýbať priestorom, kde dochádza k zhromažďovaniu väčšieho počtu ľudí a mať na pamäti zásady dodržiavania účinných preventívnych opatrení,“ informovala regionálna hygienička Gabriela Guráňová.

Opatrenia

S účinnosťou od 12. septembra 2020 sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v exteriéroch v jednom okamihu v počte nad 500 osôb alebo v interiéroch v jednom okamihu v počte nad 250 osôb.

Výnimku z tohto zákazu majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom testu na ochorenie Covid-19 nie starším ako 12 hodín.

S účinnosťou od 12. septembra 2020 sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v čase od 23:00 do 06:00 nasledujúceho dňa. Výnimku z tohto zákazu majú svadby s celkovým počtom účastníkov do 150 osôb.

Tieto zákazy sa nevzťahujú na zasadnutia a schôdze štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy a zasadnutia (schôdze), ktoré sa uskutočňujú na základe zákona.

Všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám sa nariaďuje úprava prevádzkového času všetkých interiérových a exteriérových podujatí a to do 23.00 príslušného dňa a zároveň sa nariaďuje obmedziť prevádzkové hodiny všetkých zariadení spoločného stravovania (reštaurácie, bary, diskotéky, herne, hostince, a pod. ) do 23.00 hod. príslušného dňa s výnimkou svadieb.

Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb sú povinní zabezpečiť zákaz návštev v interiérových priestoroch pobytových zariadení sociálnej starostlivosti.