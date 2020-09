Najväčšie mesto na Liptove sa nebude uchádzať o štátnu bezúročnú pôžičku

Liptovský Mikuláš sa bude musieť zaobísť bez štátnej finančnej pomoci určenej na krytie výpadkov príjmov dane z fyzických osôb pre koronakrízu.

29. sep 2020 o 8:07 Ľubica Stančíková, (TASR)

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Mesto Liptovský Mikuláš tento rok dostalo z podielových daní o 727-tisíc eur menej. Dôvodom je pandémia koronavírusu.

Ministerstvo financií ponúka mestám a obciam štátnu finančnú pomoc – bezúročnú pôžičku, aby vykryli straty, ktoré im spôsobil výpadok príjmu z podielových daní pre koronakrízu.

Finančná pomoc je určená na vykrytie samosprávnych funkcií mesta, ale musí byť použitá do konca roku 2020. Do veľkých stavebných akcií sa preto mestá z pôžičky púšťať nestihnú.

Vedenie liptovskomikulášskej radnice síce pripravilo na minulotýždňové rokovanie mestského zastupiteľstva prerokovanie žiadosti o návratnú finančnú pomoc vo výške 727 766 eur, väčšina poslancov však hla-sovala za vyradenie tohto bodu z programu rokovania.

Kultan chce najprv vidieť, ako mesto šetrí

S návrhom nerokovať o podaní žiadosti prišiel šéf poslaneckého klubu Nový Mikuláš Vincent Kultan.

„Viem, že žiadosti o návratnú finančnú pomoc prijímajú viaceré samo-správy. Ja však chcem najprv vidieť, aké šetriace opatrenia prijalo naše mesto a až potom som ochotný dvihnúť ruku za bezúročnú pôžičku,“ zdôvodnil svoj návrh Kultan.

V podobnom duchu sa vyjadrila aj poslankyňa Lucia Cukerová z klubu Skutočne nezávislí poslanci, ktorá pred prijatím návratnej finančnej pomoci nabádala k

prehodnoteniu priorít v meste a uťahovaniu opaskov. Naopak, viceprimátor Rudolf Urbanovič označil Kultanov návrh za hazardovanie s obyvateľmi mesta.

„Mesto má zadlženosť pod 20 percent, najnižšiu za posledných 30 rokov a vy dávate návrh, aby sme nevyužili takúto možnosť pomoci od štátu? Vyzývam vás, aby ste sa vzdali poslaneckého mandátu,“ vyhlásil Urbanovič.

Mesto chcelo z peňazí opraviť cesty

Úver sa podľa slov primátora Jána Blcháča môže zmeniť na grant. Teda mestá a obce by ho štátu nemuseli vracať.

Radnica z neho chcela prefinancovať rozšírenie vrbického cintorína, parkovisko na Lipovej ulici na Podbrezinách, parkovisko na Nábreží, opravu strechy na škole v Okoličnom, ktorá bola v havarijnom stave.

Návrh obsahoval napríklad aj nové investície, ako zámer opravy Cesty kapitána nálepku v smere na Háj Nicovô, údržbu cintorína v Ploštíne či opravu strechy útulku CSS Anima za 20-ti-síc eur.

Materiál obsahoval aj také návrhy ako úprava lesoparku na Háji Nicovô či výbeh pre psov a kúpu nábytku do mestského úradu.

Poslankyňa Anna Dvorščáková privítala možnosť čerpania bezúročnej pôžičky pre samosprávy. Videla v tom možnosť, ako zafinancovať nevyhnutné investície, ktoré muselo mesto pre výpadok peňazí v súvislosti s koronakrízou odložiť.

„Pomoc je určená na najzásadnejšie a najpotrebnejšie výdavky. V návrhu výdavkov je však napríklad aj lesopark, výbeh pre psov, interiérové vybavenie úradu. To nie sú nevyhnutné veci. Očakávala by som, že návrh, ktorý mesto podá, bude obsahovať dôležité a relevantné veci, ktoré budú na osoh všetkým.“

Viceprimátor Urbanovič zareagoval, že ide o návrh. „Ak sa vám v zozname investícií niečo nepáčilo, mohli ste to zmeniť, to by bolo konštruktívne jednanie.“

Hlavný kontrolór pôžičku neodporučil

Liptovský Mikuláš mal v zmysle schválených pravidiel nárok na štátnu bezúročnú pôžičku vo výške 727 766 eur a mienil ju využiť nielen na opravu komunikácií, ale aj nákup mechanizmov pre spoločnosť Verejnoprospešné služby.

Práve to prekážalo hlavnému kontrolórovi Martinovi Alušicovi, keďže finančnú pomoc možno použiť len na nepodnikateľskú činnosť.

Bol to jeden z dôvodov, prečo neodporučil prijatie návratnej finančnej pomoci od Ministerstva financií SR. Mestské verejnoprospešné služby potrebujú obnoviť svoj vozový park, ktorým zabezpečujú odvoz odpadu z mesta alebo napríklad odhŕňanie snehu.

Gabriel Lengyel z liptovskomikulášskej radnice argumentáciu hlavného kontrolóra vyvrátil. Vysvetlil, že nejde o podnikateľskú činnosť, pretože autami bude zabezpečovať odvoz odpadu alebo čistenie mestských ulíc a ciest. Mesto stroje bude musieť beztak kúpiť.

Odmietli aj úver na prekrytie skládky

Viac ako dvojhodinová debata vyvrcholila hlasovaním, v ktorom poslanci klubov Nový Mikuláš a Skutočne nezávislí poslanci tesnou väčšinou trinástich hlasov vyradili z programu nielen žiadosť o návratnú finančnú pomoc, ale aj návrh na schválenie úverových podmienok k rekultivácii skládky komunálneho odpadu vo Veternej Porube.

Odmietanie prijatia bezúročnej pôžičky kritizoval viceprimátor Ľuboš Trizna, vidí za tým úmyselné obštrukcie poslancov z Nového Mikuláša a Skutočne nezávislých poslancov.

„Odmietate to, pretože sa má niečo pre ľudí urobiť za Blcháča a to nechcete dovoliť.“

Hrádok aj župa štátne peniaze chcú

O štátnu bezúročnú pôžičku sa budú uchádzať viaceré mestá a obce na Slovensku. Medzi nimi napríklad aj mesto Liptovský Hrádok.

Podanie žiadosti o bezúročnú pôžičku vo výške 208 675 eur odsúhlasili poslanci mestského zastupiteľstva ešte v polovici septembra.

Pôžičku vo výške 6,5 milióna eur chce aj Žilinský samosprávny kraj (ŽSK). Odobrili to žilinskí krajskí poslanci.

Takmer 3,4 milióna eur pôjde na investície v oblasti školstva a vzdelávania.

Mestá, obce a župy začnú splácať pôžičku od roku 2024. Žiadosť je možné podať do konca októbra. Zastupiteľstvo mesta Liptovský Mikuláš dovtedy riadne stretnutie nebude mať.