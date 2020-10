Takúto úspešnú bilanciu deviatich zápasov bez prehry Tatran ešte nezažil

V 11. kole II. futbalovej ligy sa stretli MFK Tatran Liptovský Mikuláš a MŠK Žilina B. Liptáci po góloch Bartoša a Kačeríka zdolali svojho súpera 2:1.

6. okt 2020 o 15:00 Tomáš Kučera

MFK Tatran Liptovský Mikuláš – MŠK Žilina B 2:1 (1:1)

Góly: 30. Bartoš, 67. Kačerík – 8. Jibril, ŽK: 59. Gerát, 76. Voško – 59. Diaz, 89. Slebodník, R: Chromý – Hrenák, Burger, Diváci: 0

MFK Tatran Liptovský Mikuláš: Luksch – Janec, A. Krčík, Kačerík (84. Porubän), Gerát, Bartoš, Staš (88. Lišivka), Štrba, Voško (78. Mastiš), Laura (88. Kováč), D. Krčík

Komentár MFK Tatran:

„Domáci nezačali zápas dobre a už v 8. min išli hostia do vedenia gólom Jibril T., ktorý sa ocitol sám pred domácim brankárom a nezaváhal. Hráči MFK Tatran sa dostávali pomalšie do tempa na ťažkom teréne, ale postupne prebrali iniciatívu na svoju stranu. V 30 minúte sa im podarilo vyrovnať na 1:1, keď Bartoš preloboval brankára. Domáci mohli hneď ísť do vedenia, keď sa presadil Laura, ale rozhodca mu odpískal ruku pri prebratí lopty. O malú chvíľu mal ďalšiu príležitosť D. Krčik,