Obchodný reťazec zmení vstup do Liptovského Hrádku

Projektová príprava výstavby novej predajne trvala dva roky. Minulý týždeň sa už začalo búranie budov na ploche medzi riekou Belá, železnicou a hlavným cestným ťahom.

12. okt 2020 o 8:11 TASR, Ľubica Stančíková

LIPTOVSKÝ HRÁDOK. Spoločnosť Lidl získala v letných mesiacoch do vlastníctva veľké pozemky pri vstupe do Liptovského Hrádku v smere z Liptovského Mikuláša. Spúšťa tam výstavbu novej predajne. Vstup do mesta sa tak výrazne zmení.

„Našou dlhodobou ambíciou bolo, aby sa komplexne vyriešilo celé územie na ploche približne 6000 metrov štvorcových. Budovy, ktoré pochádzajú ešte z 50. rokov minulého storočia, neboli nikdy komplexne obnovené. Začiatkom týždňa došlo k odovzdaniu a k oploteniu staveniska, v týchto dňoch už vykonávajú demolačné práce,“ informoval primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger.

Otvoriť chcú na budúci rok

Betónové budovy s masívnymi základmi budú počas najbližších približne troch týždňov demolovať v zmysle sanačného povolenia.

„Potom sa začne samotná stavba. Prvé budú realizovať práce v zemi, teda všetky potrebné prípojky, kanalizáciu, vodu a podobne. Potom príde na rad predajňa,“ vysvetlil primátor, podľa ktorého by mali byť skelet a opláštenie hotové do konca tohto roka.

Po nevyhnutných prácach vo vnútri by prvý nákup v novej predajni mohli zákazníci absolvovať počas veľkonočných sviatkov v roku 2021. K dispozícii bude 99 parkovacích miest.

Čo so starým Lidlom

Lidl v Liptovskom Hrádku už funguje od roku 2010. Nová prevádzka bude v tesnom susedstve už existujúcej predajne.

Pre tú, podľa informácii z mestského úradu, hľadajú nového nájomcu. Podľa posledných správ by tam mali ponúkať tovar technického charakteru.

Pozemky v susedstve budúceho Lidla patria spoločnosti Rettenmeier Tatra Timber.

„Na najbližšom rokovaní mestského zastupiteľstva budeme riešiť aj zámenu pozemkov medzi mestom a spoločnosťou Rettenmeier Tatra Timber. Chceme sa dostať k pozemkom pri bytovkách, ktoré sú v susedstve budúceho Lidla. Máme záujem tam nasadiť zeleň, aby celá lokalita dostala nový šat,“ uzavrel Tréger.