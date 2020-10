Najrýchlejšia druhá jazda ju vystrelila na pódium

Petra Vlhová tretia v prvej sútaži novej sezóny, po top druhej jazde má 35. pódium v kariere.

17. okt 2020 o 14:17 TASR, Tomáš Kučera

Súvisiaci článok Petra Vlhová chce zabojovať o veľký glóbus Čítajte

Sölden. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová skončila v prvej súťaži novej sezóny zjazdárskeho Svetového pohára na treťom mieste. V sobotnom obrovskom slalome v rakúskom Söldene po desiatom mieste v prvej jazde sa v tej druhej posunula vďaka najrýchlejšiemu času kola. Vyhrala Talianka Marta Bassinová a slávila svoj druhý triumf kariéry pred svojou krajankou Federicou Brignoneovou (+0,14 s), Vlhová zaostala sekundu a sekundu a 13 stotín.

Vlhovej ľadovcové štarty SP nesedeli a vlani ako úradujúca majsterka sveta v söldenskom obrovskom slalome skončila štrnásta. Teraz hrozil opäť výsledok hlboko pod jej možnosti, keď sa v prvej jazde nedokázala stotožniť s náročnými podmienkami. Mimoriadne ťažký svah s dlhými "zatvorenými" úsekmi pokryla v hornej časti hmla, z ktorej však slovenská pretekárka vyšla do prvého medzičasu ešte s relatívne nízkou stratou 31 stotín. "Sneh bol dobrý, počasie, tiež. Síce bola trochu zlá viditeľnosť, ale dalo sa ísť," konštatovala pre TASR. V ďalšom priebehu sa jej nepodarilo dynamicky nasadzovať do vysokých oblúkov a v niektorých bránkach to bolo o prílišnom rešpekte. Vlhovej sa to hodnotilo ťažko: "Musím si to zanalyzovať. Ale podľa času aj podľa môjho pocitu som strmú časť išla veľmi zle."

Naopak, neviazaný prístup k širokým technickým líniám v stredovej strmine predviedli talianske spolufavoritky. Obe išli približne na jednej úrovni, Bassinová však úplne čisto a preto získala 58 stotín aj na Brignoneovú. Víťazka SP spravila v strednej časti chybu, keď sa dostala príliš nízko pod bránku, rýchlo to však skorigovala a ako jediná konkurovala svojej krajanke. Tretia Nórka Mina Fuerst Holtmannová stratila 98 stotín.

Petre Vlhovej v druhom kole zažiarilo na trať slnko a 25-ročná zjazdárska superstar nasadila už v hornom úseku optimálne tempo. Vošla ním do strmého previsu tak, že tiahle oblúky rysovala agresívnejšie a napriek tomu takmer nerobila drobné chybičky, len raz ju viditeľne trochu rozhodilo v pozícii hornej časti tela. Na medzičasoch jasne dominovala a v cieli jej na zeleno zasvietila hodnota 1,34 s.

Najrýchlejší čas 2. kola Vlhovej vydržal až do konca a žiadna súperka ho vážnejšie neohrozila. Najbližšie bola Brignoneová (+0,45), Bassinovej na celkové víťazstvo stačil piaty najlepší druhý čas (+0,89).

Súvisiaci článok Počet infikovaných liptovských hokejistov rapídne vzrástol Čítajte