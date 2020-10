Rozbehnutý Tatran pozastavila až pandémia

Po výborne rozbehnutej 10-zápasovej futbalovej bilancii bez prehry pre druholigový MFK Tatran Liptovský Mikuláš mu dočasnú stopku vystavila koronavírusová pandémia.

20. okt 2020 o 17:00 Tomáš Kučera

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. To, či hráči futbalovej druhej najvyššej ligy do jesennej časti sezóny ešte nastúpia, nevie momentálne povedať s určitosťou nik.

Počas uplynulého týždňa prebiehali na pôde Slovenského futbalové zväzu (SFZ) rokovania ohľadom pokračovania druhej ligy. Pretože aj druholigisti sú v drvivej väčšine prípadov profesionáli.

Rozhodnutie napokon padlo pre dočasné prerušenie.



„My teraz nevieme, či máme káder rozpustiť, alebo pokračovať v tréningovom procese. Budeme teda čakať na tohtotýždňové vyjadrenie futbalovej komisie druhej ligy, na ich ďalšie odporúčané kroky,“ v úvode rozhovoru poznamenal športový riaditeľ MFK Tatran Liptovský Mikuláš Ján Papaj.



Momentálne hráči opustili zázemie klubu a čakajú, ako sa k situácii postaví aj vedenie klubu.

Ak by sa v súťaži po zmiernení opatrení pokračovalo, bolo by to určite za prísnych