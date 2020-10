Bezbariérový vstup do kostola vyriešili v Stankovanoch elegantne

Veriaci vstupovali do kostola v Stankovanoch po schodoch, ktoré sa rokmi rozpadávali, vplyvom počasia praskali. Problém s prístupom mali starší ľudia, vozičkári a mladé rodiny s kočíkmi.

22. okt 2020 o 18:22 Ľubica Stančíková

STANKOVANY. Vo farnosti chceli upraviť vstup už dávnejšie, no dlho hľadali spôsob, ako vytvoriť dnes už nevyhnutný bezbariérový vstup.

Riešení mali viacero

Mali viacero projektov, na jeden z nich bolo dokonca vydané aj stavebné povolenie, no samotné riešenie znamenalo vždy prístavbu ku kostolu. K historizujúcej stavbe, ktorá sa už stáva historickou, to akosi nepasovalo. Okrem toho šlo o riešenie, ktoré bolo treba vyrobiť na mieru, čo výrazne prevyšovalo finančné možnosti farnosti.

„Spojili sme sa s architektom Gočom a ten nám navrhol riešenie vytvorenia úplne

nového prístupového chodníka s miernym sklonom,“ vysvetlil Miloš Labaš, správca farnosti s tým, že teraz nepresahuje ani šesť stupňov. Odstránili schody a pôvodnú dlažbu z prírodného kameňa a nový prístup sa začína už pri samotnej vstupnej bráne do kostola.

Pozvoľným stúpaním sa dostáva až na úroveň samotného vstupu do kostola. Bezbariérový vstup vyriešili jednoducho, elegantne a pohodlne bez toho, aby to ovplyvnilo celkový pohľad na kostol.

Ten nie je národnou kultúrnou pamiatkou, no je výraznou dominantou dolnoliptovskej obce.

Vymenili aj hrdzavý prístrešok

Po zhutnení niekoľkých vrstiev kameniva navrch uložia odolnú kamennú dlažbu, aby po nej mohlo prejsť aj ťažké auto. Dokončiť by ho mali už v najbližších dňoch. Správca farnosti sa teší z toho, že kostol bude prístupný pre chorých, starších aj mamičky s deťmi. „Bol to záväzok, ktorý som si dal po príchode do tejto farnosti,“ povedal miestny farár.

Vymenili aj hrdzavý prístrešok nad vstupom do kostola za murovaný s lomenou strechou, aby veriacim, ktorí zostanú pred kostolom, počas dažďa nestekala voda. Navrhli a zrealizovali ho tak, že vyzerá, akoby tam bol odjakživa. Nový vstup do kostola aj nasvietili.

Omšu počuť aj vonku

Farnosť financovala úpravy z vlastných zdrojov. Ako vysvetlil Miloš Labaš, peniaze mali z milodarov veriacich a z toho, čo našetrili. Takéto riešenie je, ako ďalej spresnil, aj výrazne lacnejšie než pôvodne zamýšľané schodisko s bezbariérovými nájazdmi.

Nielen vstup a osvetlenie sú v kostole nové. Tri dni a tri noci menili technici zastarané a nespoľahlivé ozvučenie v kostole. Podarilo sa urobiť ozvučenie aj vonku, takže ľudia, ktorí stoja pred kostolom napríklad s deťmi, teraz všetko počujú.

„S trochou nadnesenia môžeme povedať, že omšu je počuť až cez Váh,“ uzavrel Labaš.