Zomrel spišský diecézny biskup Štefan Sečka

V stredu ráno zomrel v levočskej nemocnici spišský diecézny biskup Štefan Sečka. Pôsobil aj v Liptovských Revúcach.

28. okt 2020 o 8:58 (TKKBS), (STAN)

"Zomrel náš milovaný otec biskup. Do nemocnice ho prijali cez víkend so zdravotnými problémami, ktoré ho trápili dlhodobo. Trpel vážnou chorobu srdca a bol diabetik. Zomrel na následky týchto chorôb. Úmrtie nebolo spojené s ochorením COVID-19," informoval Tlačovú konferenciu biskupov Slovenska Peter Majcher, hovorca Spišskej diecézy.



Štefan Sečka sa narodil 6. júla 1953 v Spišskom Štvrtku. Za kňaza bol vysvätený 6. júna 1976 bol v Bratislave.



Po kňazskej vysviacke v rokoch 1976-1978 absolvoval základnú vojenskú službu. V októbri 1978 nastúpil za kaplána do Spišskej Novej Vsi. Od 1. októbra 1980 bol kaplánom v Dolnom Kubíne. Prvého marca 1984 sa stal správcom farnosti v Liptovských Revúcach, pôspbil tam šesť rokov. Obec mu udelila v roku 2008 čestné občianstvo za vynikajúcu pastorizačnú činnosť v čase pôsobenia v obci. „Na moje pôsobenie v Revúcach si spomínam veľmi rád, hoci život tu bol náročný, ale ľudia veľmi priami. Cítil som sa medzi nimi veľmi dobre,“ skonštatoval pred rokmi Sečka.

Od roku 1980 pracoval v diecéznej Katechetickej komisii na príprave Katechizmu pre základné školy.



Prvého mája 1990 bol menovaný za vicerektora - ekonóma obnoveného Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule - Spišskom Podhradí, kde pôsobil až do roku 2002.

V roku 2011 ho pápež Benedikt XVI. vymenoval za spišského diecézneho biskupa.