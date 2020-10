Zoznam odberných miest v liptovských mestách

Pozrite si, na akých miestach sa bude konať celoplošné testovanie v liptovských mestách.

28. okt 2020 o 17:43

Liptovský Mikuláš:

Plošné testovanie v meste Liptovský Mikuláš sa vykoná na 29 odberných miestach

"Odporúčame obyvateľom, ktorých priezvisko sa začína písmenom A - K v abecednom poradí, aby sa zúčastnili na odberoch v priebehu soboty 31. októbra. Obyvateľom so začiatočným písmenom priezviska L - Ž odporúčame zúčastniť sa na testovaní v nedeľu 1. novembra."

Podbreziny, Vitálišovce:

Základná škola J. Kráľa – 4 odberné miesta

MFK Tatran – 1 odberné miesta

Okoličné, Podbreziny, Stošice:

Základná škola Okoličianska – 4 odberné miesta

Staré mesto:

Odborné učilište a praktická škola, Alexyho 1942 – 1 odberné miesto

Základná škola M. Janošku – 2 odberné miesta

Gymnázium M. M. Hodžu – 3 odberné miesta

Iľanovo, Ploštín:

Kultúrny dom Iľanovo – 1 odberné miesto

Vrbica, Nábrežie:

Základná škola M. R. Martákovej – 4 odberné miesta

Základná škola A. Stodolu – 3 odberné miesta

Palúdzka, Andice, Benice:

Základná škola Demänovská cesta – 1 odberné miesto (pozn.odporúčané pre starších a imobilnejších obyvateľov mestských častí)

Kultúrny dom Palúdzka – 2 odberné miesta (pozn.neodporúča sa starším obyvateľom - strmšie schody)

Demänová, Bodice:

Kultúrny dom Demänová – 1 odberné miesto

Liptovská Ondrašová:

Kultúrny dom L. Ondrašová (terasa pohostinstva – vonkajšie priestory) – 2 odberné miesta

Liptovský Hrádok

Mesto Liptovský Hrádok vyzýva obyvateľov mesta Liptovský Hrádok, aby prioritne využívali odberné miesta podľa ulíc miesta trvalého pobytu.

V prípade voľných kapacít, môžu byť občania operatívne pracovníkmi daného odberného miesta odporučení na iné voľné odberné miesto na území mesta Liptovský Hrádok.

Pri návšteve odberného miesta budú mať prednosť hendikepovaní ľudia, starší ľudia aj tehotné ženy.

1.Kultúrny dom Dovalovo 462

pre mestskú časť Dovalovo

2. Mestská športová hala, Športová 1375 Liptovský Hrádok

pre ulice Partizánska, Janka Silana, Mariána Blahu, Štúrova, Jakuba Grajchmana, Prekážka

3. Mestská športová hala, Športová 1375 Liptovský Hrádok

pre ulice Športová, Juraja Martinku, Záhradná, Hviezdoslavova, Moyzesova, SNP, Hurbanova, Sady M. R. Štefánika, Pod lipami, Pri úpuste, Pri železnici, Lužnica

4. Športové komunitné centrum-hokejová hala, Hradná 1800, Liptovský Hrádok

pre ulice ČSA, Matúškova, Duklianska, Hradná, Fraňa Kráľa, Martina Rázusa, K Belej, Magdalény Zai, Celiny – ulice: Dr. J. Gašperíka, Dr. A. Škarvana, Jána Nepomuka Bobulu, J. Kollára, Pri tehelni

5. Kultúrny dom J. D. Matejovie 591 Liptovský Hrádok

pre ulice Kpt. Nálepku, Lichardova, Zdravotnícka, Komenského, J. D. Matejovie, Maša, Vyšné fabriky, Nižné fabriky, Pálenica

6. Kultúrny dom, J. D. Matejovie 591 Liptovský Hrádok

pre ulice Belanská

Ružomberok

Mesto Ružomberok nevyhradilo časový harmonogram, ani netrvá na tom, aby obyvatelia mesta navštívili odberné miesto prislúchajúce ich adrese.

Stolnotenisová hala, Biely Potok, Školská 5

pre ulice Do Uhliska, Družstevná, Hlavná, Jazierce, Korytnická, Ku Revúcej, Lepenkáreň, Luhy, Nad vŕškom, Nižné Matejkovo, Pod Dielcom, Pod Hlinisko, Pod Ostré, Pod Sidorovo, Pod vŕškom, Raveň, Skalná, Smrekovica, SNP, Stredná, Šípová, Školská, Škutovky, Trlenská, Trlenská dolina, Vápenka, Vyšné Matejkovo, Záhumnie, Vlkolínec

Kultúrny dom, Černová, A.Hlinku 1

pre ulice A. Hlinku, B. Björnsona, Černovských martýrov, Čremošná, Čutkovská, Dolná, Jánošíkova, Ku ihrisku, Milkov, Na Hôrky, Nová, Pri Váhu, Priehradka, Račkov, Slnečná, Strmá, Včelárska, Za járočkom

Kultúrny dom, Hrboltová, Potočná 112

Mlynská, Na Pruty, Ostrá, Potočná, Priehrada, Príjazdová, Sadová, Záskalie

Spojená škola – Špeciálna ZŠ, Rybárpole, Malé Tatry 3

Horská, Malé domky, Malé Tatry, Nová Hrboltová, Pod Čebraťom, Rybárpoľská, Textilná, Ž. Silbigera

Základná škola, Klačno 4

Klačno, Lesná, Liptovská, Smreková, Klačník, Veterná

Katolícka univerzita, Hrabovská cesta 1

Hrabovská cesta, Hrabovská dolina, Malino Brdo, Jarná, Kukučínova, Športová, Veľký Polík, Vajanského, Žilinská cesta 7,8,9,12,13,14,15,16,17,18,24,26, 27,28,29,30,31

Gymnázium, Š. Moyzesa 21, Spojená škola, Scota Viatora 8

D. Makovického , Š. Moyzesa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, Hviezdoslavova, R. Dúbravca, Scota Viatora, Š. Moyzesa 16, 18, 20, 22, V. Šrobára, Žilinská cesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11

Základná škola, Dončová 4

K.A.Medveckého, K. Salvu, Ľ. Fullu, M. Madačova, Nám. Slobody, A.Bernoláka, Dončova, Hlavná stanica, Hurbanova, Mostová, Nábr. M. R. Štefánika, Nám. Š.N.Hýroša, Panská, Podhora, Považská, Š. Náhalku, ÚVVaÚVTOS, ÚVN

Základná umelecká škola Ľ.Fullu, Obvodová cesta 23

Brezová, Cintorínska, Fatranská, J. Hanulu, J. Páričku, J. Sladkého, K.F.Palmu, Na vyhliadke, Nad štadiónom, Obvodová cesta, Pod cintorínom, Pod Kalváriou, Ružová, Za kláštorom, Záhradná

Gymnázium sv. Andreja, Nám.A.Hlinku 5

Do Dielca, Jelence, Kalvárska, Nad skalkou, Nám.A.Hlinku, Tichá, Zelená, Veľký Závoz, trvalý pobyt Ružomberok (bez ulice)

Športová hala T-18, Plavisko 47

Bottova, Hriadky, Komenského, Ľ.Štúra, Laziny, Majere, Mariánska, Malý Závoz, Murgašova, Pivovarská, Radlinského, Plavisko 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 22, Riadok, Sihoť

Základná škola, Sládkovičova 10

K. Sidora, Plavisko (mimo 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 22) I. Houdeka 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, Baničné, E.Bohúňa, I. Houdeka 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57

SOŠ polytechnická, Sládkovičova 104

Cesta na Vlkolínec, Do Žlebín, Papiernícka, ZO Mičinô, Jánova dolina, Skalnatá, Bystrická cesta 72,74,76,78,80,90,94,100,104,106,108,112, Cesta do tehelne, Do Baničného, Hollého, I.Houdeka 1,2,3, 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,17,18,19,23, 27,29,31,35,33,37, K.Krčméryho, Kosovo, Pod skalami, Sládkovičova, Šoltésovej

Základná škola, Zarevúca 18

Gen. Miloša Vesela, J. Jančeka, Kuzmányho, Poľná, Za celulózkou, Sv. Anny, Zarevúca, Za starým cintorínom, ÚVN, VÚ

Základná škola, Bystrická cesta 14

Za dráhou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6A, 6B, 6C, 6D, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19A, 21, 22, 23, 24, 25, 26, Bystrická cesta 1, 2A, 2B, 3, 4, 6, 7, 18, 20, 21, 22, 24, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 60, 114, 116, 118, 120, Bystrická cesta 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 122, 124, 126, Štiavnická, Tatranská cesta, Za dráhou 27, 28, 29