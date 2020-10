V Bobrovci majú dva odberné tímy, vyskladali si ich sami

Testujú aj obyvateľov susedného Trsteného.

31. okt 2020 o 9:23 Tomáš Kučera, Ľubica Stančíková

BOBROVEC. Odberné miesto v Bobrovci má aj susedné Trstené. Na test chodia ľudia do priestorov telocvične miestnej základnej školy, sú tam dva odberné tímy. Za hodinu vybaví jeden tím približne 35 až 40 ľudí.

„Zrána sa nám nakopilo viac ľudí ako sme počítali. Teraz sa to uvoľnilo, ľudia chodia postupne, sú disciplinovaní, počúvajú naše usmernenia, “ hovorí Michal Pažitný, veliteľ Dobrovoľného hasičského zboru Bobrovec. Hasiči dohliadajú na dodržiavanie opatrení pred budovou školy.

Ak je viac ľudí, čaká sa aj hodinu a pol. Nápor predpokladajú okolo tretej popoludní. V Bobrovci urobili časový harmonogram podľa súpisných čísel domov.

Zatiaľ nemajú výrazne veľké rady, odberné tímy budú mať dva dni v rovnakom zložení. „V utorok sme mali dvoch ľudí. Vzhľadom na to, že máme šikovnú poslankyňu, ktorá je zdravotníčka, sme si dokázali tímy vyskladať sami. Mali by sme zvládnuť približne 1800 ľudí,“ hovorí starosta Bobrovca Ladislav Sedlák.

„Myslím, že ľudia sa pôjdu dať testovať. Chodia hlavne tí, čo pracujú. Ale chodia aj starší, ktorí by pre svoj vek už nemuseli. Žijú so svojimi deťmi a ich rodinami. Chodia preventívne, aby vylúčili nákazu, ktorá by ohrozila rodiny.“

Starosta Sedlák chodí medzi ľuďmi v reflexnej bunde. Pomáhajú aj obecní poslanci. „Chodia vozičkári, starší, ak treba pomôcť, hneď ma uvidia.“