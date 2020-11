Druhý testovací deň v Liptovskom Mikuláši spustili bez problémov

Všetky testovacie tímy začali o 7. hodine.

1. nov 2020 o 8:41 Ľubica Stančíková

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Dnes ráno sa otvorilo všetkých 29 odberných miest, ktoré si počas noci zabezpečili príslušníci Ozbrojených síl SR na dnešné testovanie.

"V sobotu prešlo rukami odberných tímov v meste približne 15000 ľudí. V Liptovskom Mikuláši evidujeme bez mála 22000 ľudí vo veku od 10 do 65 rokov, pre ktorých je testovanie odporúčané. Dnes by nápor na odberné miesta už mal byť menší, ako včera," informovala hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.

Odberné tímy budú pracovať do 22.hodiny večer. "Prosím, nezabúdajme, že ľudia z odberných tímov majú počas svojho pätnásťhodinového výkonu aj dve prestávky, od 12.00 h do 12.45 h a od 18.00 h do 18.30 h, posledný odber urobia o 21.30 h," doplnil liptovskomikulášsky primátor Ján Blcháč.