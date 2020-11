Vo Vavrišove otestovali viac ľudí ako majú obyvateľov

V dedine pod najvyššími vrchmi Západných Tatier majú 670 obyvateľov. V nedeľu pred obedom urobili približne 640 odberov.

1. nov 2020 o 14:58 Ľubica Stančíková

VAVRIŠOVO. „Veľmi si vážim všetkých, ktorí nám do Vavrišova prišli pomôcť. Pre starostov je to impulz, že majú okolo seba ľudí, na ktorých sa môžu spoľahnúť,“ povedala Ľubica Chlebová, starostka Vavrišova.

Nešlo len o samotných dobrovoľníkov. Domáci im do priestorov kultúrneho domu nosili občerstvenie, buchty, dokonca halušky na obed či veterníky. Aj veľký stan s osvetlením im požičal Vavrišovčan Michal Slaný, germicídnu lampu, ktorá dezinfikovala priestory celú noc, doniesli Všetečkovci.

Zapojili sa domáci

Odberový tím vo Vavrišove tvorili väčšinou domáci. Ako hovorí starostka, všetci si sadli, vrátane veliteľa z Ozbrojených síl Slovenskej republiky aj príslušníkov policajného zboru.

V nedeľu prišla robiť odbery miestna lekárka Katarína Ondrová rovno z nočnej služby. V sobotu zas brala výtery zdravotná sestra Elena Iľková, ktorá býva vo Vavrišove. Aj ona pracuje v liptovskomikulášskej nemocnici. Aby mohla prísť pomôcť, vymenila si službu, pracovné povinnosti si zariadila tak, aby pomohla vo Vavrišove. Zapojila sa aj Nikola Mezovská, rodáčka, ktorá momentálne študuje tretí rok medicínu.

Veľkou posilou odberného tímu vo Vavrišove bol Peter Všetečka, vojenský zdravotník, ktorý sa zúčastnil pilotného projektu plošného testovania na Orave a ešte predtým sa podieľal na testovaní na východnom Slovensku.

Starostka bola zdravotnícka záloha

Aby sa mohli dobrovoľníci vystriedať, starostka hľadala dostatok ľudí medzi miestnymi. Oslovila preto aj Romanu Čabajovú.

„Pracuje ako zdravotná sestra v Bratislave. Zavolala som jej a poprosila ju, aby nám sem prišla na Liptov pomôcť,“ vysvetlila starostka s tým, že museli myslieť aj na záložný plán. Ak by mal niekto zo zdravotníkov pozitívny test, nastúpila by ako bývalá zdravotná sestra ona sama. Napokon to nebolo potrebné, všetci mali negatívne testy.

Medzi dobrovoľníkmi sme dokonale zamaskovaného v ochrannom oblečení našli aj Zdenka Zaťka, inak veliteľa Hornoliptovského kuruckého regimentu. Možno by sa pred tristo rokmi do podobnej operácie regiment tiež zapojil.

Zapojili sa aj miestni dobrovoľní hasiči. Po každom pozitívnom odbere všetky priestory vydezinfikovali.

Zásobovanie bolo bez problémov

Problémy s materiálnym zabezpečením nemali. Ak dochádzali ochranné prostriedky, či testy, hneď ich armáda doviezla. „Spolupráca s veliteľom vo Vavrišove bola veľmi dobrá. Skutočne ku organizácii pristupoval veľmi zodpovedne, na odbernom mieste bol už o piatej ráno. Oceňujem jeho profesionálny a ľudský prístup.“

Vo Vavrišove neurobili pre ľudí harmonogram poradia podľa mena, či čísla domu. Starostka informovala pravidelne ľudí cez sociálnu sieť o tom, ako dlho sa čaká. V nedeľu bol vo Vavrišove už pokoj. Náročnejšie, ako samotné odbery, bola príprava víkendu. Štát dal na plecia samospráv veľa povinností, no vo Vavrišove sa s nimi vyspodriadali s vypätím síl ale so cťou.