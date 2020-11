V Jasnej sa pripravujú na všetko, Petru Vlhovú by veľmi mrzela divácka neúčasť

Organizátori podujatia Svetového pohára alpských lyžiarok v Jasnej (6. a 7. marca 2021) rátajú so všetkými alternatívami v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. Preteky môžu dokonca začať už od piatka (5. marca).

5. nov 2020 o 16:00 TASR

Súvisiaci článok Petra Vlhová chce zabojovať o veľký glóbus Čítajte

LIPTOV, JASNÁ. V hre je aj možnosť, že obrovský slalom a slalom sa uskutočnia v úplnej izolácii po vzore sezónnej ouvertúry v Söldene. „Bublinu“ si už v rakúskom stredisku vyskúšala Petra Vlhová, ktorá sa teší na návrat prestížneho seriálu na jej domáci sneh po piatich rokoch.



Severne pod Chopkom čerpajú aj zo skúseností z roku 2016, no tentoraz budú podmienky omnoho špecifickejšie. Predseda organizačného výboru Matej Hulej zdôraznil, že s tímom musia rozhodnúť o podobe podujatia najneskôr v decembri:

„Som veľmi rád, že začiatkom októbra sme dostali definitívne potvrdenie, že SP bude v Jasnej. Sme pripravení na všetky varianty, ktoré môžu nastať. Nevieme, ako bude vyzerať situácia v marci, je však nepravdepodobné, že bude môcť prísť 15 000 divákov ako v roku 2016. Sme nachystaní aj na extrém ako v Söldene, aj na niečo medzi tým. Bol by som len rád, keby sa situácia upokojila, aby sme mohli privítať čo najviac divákov.“ Bez ohľadu na počet účastníkov bude Jasná dýchať výzdobou v tradičných liptovských motívoch a organizátori sľubujú tiež rôzne prekvapenia týkajúce sa online prenosov.



Komplikácií vyplývajúcich z opatrení sa neobáva športová riaditeľka pretekov Jana Palovičová.

„Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS) to urobila krásne a jednoducho, rozčlenila podujatia na farebné zóny. Myslím si, že bez problémov sa to dá dodržať. Takto to bude vyzerať aj v hoteloch, budú vyhradené len pre pretekárky, ktoré budú rozdelené po poschodiach. V prípade špeciálnych požiadaviek od jednotlivých zväzov sa na to vieme pripraviť,“ povedala Palovičová, ktorá na štvrtkovej tlačovej konferencii priblížila aj športovú stránku:

„Pôjde sa na tej istej trati ako v roku 2016. Zmenu urobíme terénnymi snehovými úpravami, aby sme to viac zvlnili, dojazd do cieľa bude možno rovnejší. Myslím si, že trať je krásna, pre všetkých návštevníkov bude označená ako pista Svetového pohára.“



Vlhová sa po treťom mieste v úvodnom obrovskom slalome a ďalších troch dňoch tréningu v Söldene vrátila v stredu domov na Liptov. Mediálne povinnosti si vo štvrtok splnila online, aby sa maximálne chránila pred ochorením COVID-19. „Fungujeme ako predtým, akurát si naozaj dávame pozor. Týždeň budem na Slovensku, potom pôjdem trénovať do Fínska, odkiaľ zamierim na paralelný obrovský slalom do Lechu. Odtiaľ sa presuniem do Levi,“ povedala 25-ročná slovenská reprezentantka, ktorá sa medzi dejiskami musí presúvať pravidelnými leteckými linkami:

„Obavy mám z toho, že keď sa nakazím, podľa FIS musím byť štrnásť dní mimo. Ak sa to náhodou stane, musím byť bez pretekov a zatvorená. Aj keď si budem dávať pozor, môže sa to vyskytnúť a nič s tým neurobím. Snažím sa s nikým nestretávať, testovať sa musíme pred každým podujatím. FIS dostane náš výsledok, pri negatívnom výsledku udelí akreditáciu, človek s pozitívnym testom zostane v karanténe.“



Tieto opatrenia zažila Vlhová už v Rakúsku.

„Ja som to až tak nepociťovala, hoci pravidlá boli naozaj prísne. Fungovalo to trošku ako na olympiáde, bez akreditácie ste sa nikam nedostali, všade vás kontrolujú, či tam môžete ísť. Ja sama si však chcem dávať pozor, nikam nechodím a som len s mojimi najbližšími. Som šťastná, že môžeme súťažiť, toto je pre mňa dôležité,“ dodala Vlhová. V roku 2016 obsadila v slalome deviatu priečku a v obráku nepostúpila do druhého kola. Od toho času sa mnohé zmenilo, vtedajšia domáca hviezda sa už v Jasnej predstaví napríklad ako úradujúca majsterka sveta. „Veľmi sa teším, že budú opäť preteky SP na Slovensku. Beriem to však ešte s rezervou, s tým, čo sa deje vo svete, sa môže udiať čokoľvek. Neviem si to predstaviť bez fanúšikov, lebo Slováci sú najlepší fanúšikovia. Priala by som si, aby to bolo ako päť rokov dozadu, ale uvidíme. Na Jasnú mám len najlepšie spomienky, užívala som si to. Fanúšikovia vytvorili asi najlepšiu atmosféru z pretekov, ktoré som absolvovala. Aj preto ma mrzí, že je doba, aká je.“

Súvisiaci článok Najrýchlejšia druhá jazda ju vystrelila na pódium Čítajte