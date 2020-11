Výsledky: Ako dopadlo testovanie na Liptove

Oba liptovské okresy sú nad Slovenským priemerom v miere zachytených infikovaných prípadov. Pozrite si kompletné výsledky.

2. nov 2020 o 6:56 Ľubica Stančíková

LIPTOV. Účasť na plošnom testovaní bola v nedeľu výrazne menšia, ako v nedeľu. V okrese Liptovský Mikuláš prišlo 46 313 ľudí. Z toho si 663 ľudí prevzalo certifikát o pozitívnom výsledku testu a musia zostať v 10 dňovej karantnéne.

V celom okrese Ružomberok otestovali cez víkend presne 34-tisíc ľudí. Z nich bolo 682 pozitívnych. Znamená to až 2,01-percentnú pozitivitu a Ružomberok sa zaradil k najviac zamoreným regiónom.

Mestá sú na tom lepšie, ako vidiek. V meste Liptovský Mikuláš zachytili 257 pozitívnych testov, teda 1,33 percenta infekčných ľudí zo 17 835, ktorí prišli na testy.

Mesto Ružomberok zachytilo 240 infikovaných. Na testy prišlo za oba dni 13 400 ľudí, čo znamená 1,79-percent pozitívnych.

Ľudia chceli poznať svoj stav

„Liptov bol naozaj super,“ povedal Jozef Repaský, prednosta liptovskomikulášskeho okresného úradu v nedeľu podvečer. Navštívil viaceré odberné miesta v meste aj okolitých obciach. Všetko klapalo ako hodinky, nikde nezaznamenali problémy s nedostatkom testov, certifikátov, ochranných pomôcok.

„Liptáci ma veľmi príjemne prekvapili. Všade sme sa stretli s milými dobrovoľníkmi, členmi odberných tímov. A pred vojakmi dávam klobúk dole. Príjemným prekvapením pre mňa bolo, keď som v odberných tímoch, i keď po chvíli, spoznal známych ľudí.“

V sobotu ráno sa na viacerých miestach tvorili dlhé rady s desiatkami čakajúcich.

„Navštívili sme základnú školu na sídlisku Podbreziny, a keď sa tam zoskupilo veľa ľudí, tak ich posielali hneď do Okoličného, kde mali v tých chvíľach voľnejšie. Ľudia boli naozaj disciplinovaní a neprekážalo im čakať.“

V prvý deň sa nechala otestovať viac ako polovica všetkých obyvateľov Liptovskomikulášskeho okresu. V nedeľu ich bolo výrazne menej. Repaský povedal, že sa osobne nestretol s tým, žeby ľudia vnímali testovanie ako nútenú povinnosť, aby mohli v pondelok do práce.

„Chceli vedieť, v akom sú zdravotnom stave. Myslím, že to robili hlavne pre seba. Možno boli zvedaví a chceli to mať čo najskôr za sebou, preto prišli hneď v sobotu ráno.“

Maretta poukázal na nutnosť kontroly karantény

Okres Ružomberok mal po prvom dni po Čadci (3,19 ) druhé najvyššie percento odhalených infikovaných, až 2,04 percenta. Prednosta okresného úradu Emil Maretta priblížil ďalší postup úradov.

„Uvidíme, ako získané dáta vyhodnotia odborníci. Sú to zlé čísla, ale súčasné opatrenia sú zatiaľ dostačujúce. Budeme čakať na pokyny od bezpečnostnej rady štátu a kraja, ale nepredpokladám, že by sa mali tie v našom okrese líšiť od iných. Ale určite by teraz mala prísť zo strany polície razantnejšia kontrola dodržiavania podmienok karantény. A určite musí prísť aj represia voči tým, ktorí ju nebudú dodržiavať. Ináč by úsilie tisícov ľudí, ktorí sa podieľali na úspešnom zvládnutí tak ťažkej úlohy, nemalo zmysel.“