Liptáci sú späť, ale stále bez bodu

Mikulášski hokejisti odohrali po koronapauze v uplynulom týždni tri duely.

2. nov 2020 o 15:00 TASR

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Mikulášski extraligoví hokejisti klubu MHK 32 Liptovský Mikuláš sa po takmer 18-dňo-vej nútenej pauze pre pozitívne testy na COVID-19 už vrátili do súťažného kolotoča. Počas uplynulého týždňa odohrali tri stretnutia.

V utorňajšej (27. 10.) dohrávke 2. kola podľahli Liptáci na ľade súpera v Košiciach.

HC Košice – MHk 32 Liptovský Mikuláš 5:1 (0:0, 2:0, 3:1)

Góly: 29. Růžička (Mudrák, Baránek), 30. Pavlin (Belluš, Baránek), 49. Vopelka (Klhůfek), 54. Krasničan (Baránek, Jokeľ), 60. Eliaš (Chovan, Belluš) – 45. Okuliar (Michalík). Rozhodovali: Müllner, P. Šefčík – J. Šefčík, Ordzovenský, vylúčení: 3:5 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, bez divákov

MHk 32 Liptovský Mikuláš: Krasanovský – Nemec, Kurali, Bača, Petran, Mezovský, Rusina, Droppa, Patlevič – Uhrík, Bečka, Rud. Huna – Hamráček, Okuliar, Michalík – Lištiak, Matoušek, Surový – Haluška, Toma, Kalousek

Priebeh zápasu:

Úvod priniesol rýchly hokej sprevádzaný viacerými nepresnosťami. V 6. minúte pohrozil domácim Hamráček, súper odpovedal šancou Chovana, ktorý nenamieril presne z ostrého uhla. Prvá tretina sa odohrávala najmä pred brankárom Krasanovským, ktorý bol veľkou prekážkou pre oceliarov. V 12. minúte vzal Vopelkovi istý gól, keď zasiahol efektným semaforom a krátko nato zmaril aj sľubnú šancu Belluša.

Liptáci sa ubránili aj 64-sekundovému oslabeniu o dvoch hráčov, počas ktorého sa Krasanovský vyznamenal proti dvom šanciam Réwaya. Hostia sa v prvej tretine prezentovali obetavou hrou a tlak domácich zvládli aj vďaka viacerým zblokovaným strelám.

Druhá tretina priniesla menej vylúčených, no boli to opäť domáci, kto sa snažil diktovať hru. Viackrát zovreli súpera v obrannom pásme, ale Krasanovský dlho odolával. V 29. minúte hostia ne-zvládli situáciu pred vlastnou bránkou a Růžička už vedel, čo s odrazeným pukom – 0:1. Už o 24 sekúnd spravili hostia pozičnú chybu vo vlastnom pásme, Belluš našiel Pavlina a ten pred odkrytou bránkou nezaváhal – 0:2.

Tréner Liptákov reagoval oddychovým časom a do konca druhej časti sa hostia dostali do viacerých zaujímavých príležitostí. Šanca Surového sa neskončila gólom a pri pokusoch Kuraliho a opäť Surového v závere tretiny pomohla brankárovi Sedláčkovi konštrukcia bránky.

Hostia boli za zvýšenú aktivitu odmenení v úvode tretej časti, keď Okuliar využil nedôraz obrany súpera a upravil na 2:1. O päť minút však odpor hostí definitívne zlomil Vopelka, ktorý po prihrávke Klhůfeka zvýšil na 3:1. Domáci sa dostali do hernej pohody, ktorú dokumentoval aj gól Krasničana v 54. minúte. Skóre uzavrel gól Eliáša v presilovke domácich.

Pozápasový hlas trénerov:

Milan Jančuška, tréner MHk 32 Liptovský Mikuláš:

„Chceli sme dosiahnuť viac, než sme napokon dosiali. Bolo však cítiť 18 dní bez hokeja, tréningu, zápasový rytmus nám chýbal. V druhej tretine sme dostali dva góly, ktoré rozhodli. V tretej časti sme dali kontaktný gól, mohli sme aj vyrovnať, ale nevyšlo to. Postupne nám odchádzali aj sily, Košičania mali korčuliarsky navrch. Bolo cítiť, že nám zatiaľ nejdú presilovky, a aj preto sme prehrali. Je pred nami ešte veľa práce.“

Jan Šťastný, tréner HC Košice:

„Toto víťazstvo sa nerodilo ľahko. V prvej tretine sme mali navrch, ale obetavé mužstvo súpera nás trápilo. Po góle na 2:0 sme začali robiť zbytočné chyby. Súper začal hrýzť, dal kontaktný gól a mal možnosti vyrovnať. Paradoxne sme dali gól z ojedinelej akcie, ktorý nás upokojil. Sme radi, že sme zápas zvládli, a tešíme sa na ďalší zápas.“

V piatok (30. 10.) Liptáci nastúpili do zápasu 9. kola v Tipos extralige. Vycestovali do Michaloviec, ale ani tam sa im body uhrať nepodarilo.

HK Dukla Ingema Michalovce – MHK 32 Liptovský Mikuláš 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Góly: 4. Takáč, 21. Galamboš (McCormack, Korhonen), 46. Hickmott (Southorn, Lalancette), 60. T. Török (Regenda) – 25. Okuliar (Petran), 48. Štrauch,

rozhodovali: M. Novák, Štefík – Bogdaň, Kacej., vylúčení 5:4 na 2 min,. presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, bez divákov

MHK32: Krasanovský – Nemec, Kurali, M. Bača, Petran, Mezovský, Rusina, S. Droppa, Patlevič – Uhrík, A. Lištiak, R. Huna (C) – Hamráček, Okuliar, Michalík – A. Štrauch, P. Oško, M. Surový – Bečka, Toma, M. Matoušek

Priebeh zápasu:

V prvej tretine sa nehral príliš okulahodiaci hokej. Hra sa najskôr prelievala pomaly. V štvrtej minúte zachytil rozohrávku Petrána Samuel Takáč, ktorý nedal brankárovi Krasanovskému šancu. Hostia mohli vyrovnať pri vylúčení Regendu, Michalovčania však oslabovku v pohode ustáli. Svoje vedenie mohli zvýšiť v druhej polovici prvej časti, zo súvislejšieho tlaku ale nevyťažili v podstate nič.

Druhú tretinu odštartovali Michalovčania presilovkou pre príliš veľký počet hostí na ľade a tú využili už po pár sekundách, keď od modrej napriahol McCormack a Galamboš tečoval puk za bezmocného Krasanovského. V 24. minúte mohli ísť domáci dokonca do trojgólového vedenia, presilovku ale zahrali zle a dokonca pri nej inkasovali, keď im ušiel Okuliar.

V tretej tretine pokračoval hokej, v ktorom dominovali domáci, no tí sa trápili v koncovke. Najskôr opäť nevyužili presilovku po vylúčení Hamráčka, následný Okuliarov faul ale potrestal Hickmott. Dukla sa však od súpera neodtrhla, keďže v 48. minúte na rozdiel jedného gólu opäť znížil Štrauch.

V posledných siedmich minútach hostia nevyužili možnosť na vyrovnanie pri dvoch presilovkách, za čo pykali v poslednej minúte, keď sa gólom do prázdnej bránky presadil Torok.



Pavol Paukovček, asistent trénera MHK 32:

„Hrali sme proti veľmi silnému súperovi. Naša hra mala hlavu aj pätu. Počas celého duelu sme siahali na body, žiaľ, doplatili sme na to, že sme nevyužili dve presilovky v závere, a takisto na hrubé individuálne chyby.“



Miroslav Chudý, tréner HK Dukla Ingema:

„Musím pochváliť súpera. Hrali sme proti dobre zorganizovanému tímu. Mali sme síce prevahu, na góly sme sa však narobili. Naše víťazstvo sa rodilo ťažko, pomohli nám presilovky. V závere sme si to skomplikovali. Hlúpymi faulmi sme im ponúkli možnosť zisku bodov, nakoniec sme to však ustáli.“

Liptáci v nedeľu (1. 11.) nastúpili aj do svojho tretieho zápasu od koronapauzy. Predstavili sa v 10. kole hokejovej najvyššej súťaže Tipos extraligy v Poprade proti domácim hokejistom. Žiaľ, ani do tretice im stretnutie body neprinieslo. Popradčanom podľahli 6:1.

HK Poprad – MHK 32 Liptovský Mikuláš 6:1 (3:0, 0:1, 3:0)

Góly: 13. Handlovský (Drgoň, Hudec), 14. Haščák (Skokan, Svitana), 18. Handlovský (Vandas, Dalhuisen), 45. Dalhuisen, 49. Haščák (Skokan, Brejčák), 53. Skokan (Svitana), 37. Petran (Rusina, Hamráček).

rozhodovali: Baluška, Štefik – Kacej, Jurčiak, vylúčení: 5:6, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, bez divákov

Poprad: Vošvrda – Drgoň, Hudec, Brejčák, Dalhuisen, Kramár, Erving, Česánek – Svitana, Skokan, Haščák – Vandas, Preisinger, Handlovský – Matúš Paločko, Zagrapan, Livingston – Mešár, Bjalončík, Lušňák – Šotek.

MHK32 L. Mikuláš: Krasanovský – Nemec, Kurali, Rusina, Petran, Mezovský, Bača, Droppa, Patlevič – Štrauch, Lištiak, Ru. Huna – Hamráček, Okuliar, Michalík – Uhrík, Oško, Surový – Bečka, Toma, Matoušek.

Milan Jančuška, tréner L. Mikuláša:

„Nie je veľmi čo hodnotiť. Zo zápasu som sklamaný. Poprad hral dobre. Na začiatku zápasu sme mali trikrát prečíslenie, ale sme ho nevyužili. Potom sme inkasovali tri góly v rade. V druhej tretine sme sa snažili vrátiť do zápasu, ale v tretej tretine nás hrubé chyby stáli lepší výsledok. Domáci vyhrali úplne zaslúžene.“



Tabuľka:

1. Michalovce 6 3 2 0 1 23:16 13

2. Zvolen 6 4 0 1 1 19:13 13

3. N. Zámky 7 3 1 1 2 20:14 12

4. Nitra 4 4 0 0 0 13:9 12

5. Detva 6 3 1 0 2 22:21 11

6. Poprad 4 3 0 0 1 17:6 9

7. Košice 5 2 0 1 2 17:14 7

8. Trenčín 5 2 0 0 3 14:17 6

9. SLOVAN 5 1 1 0 3 14:15 5

10. Miskolc 6 0 0 3 3 8:20 3

11. B. Bystrica 4 0 1 0 3 8:17 2

12. Lipt. Mikuláš 4 0 0 0 4 7:20 0



Na záver doplníme, že do mikulášskeho kádra pribudla v priebehu tohto týždňa posila – útočník Andreas Štrauch, ktorý prišiel z Nových Zámkov.

