Na futbal 6, 7, a 8 ligy sa prišlo pozrieť 14377 divákov

Jesennú časť futbalovej sezóny 2020/2021 máme, aj keď trošku predčasne, za sebou (okrem Fortuna ligy). Štatisticky sme zhodnotili VI., VII., a VIII. futbalovú ligu.

3. nov 2020 o 16:00 Tomáš Kučera

Súvisiaci článok Pozrite sa, ako hralo vaše družstvo Čítajte

LIPTOV. Všetky okresné futbalové súťaže sa predčasne pozastavili/skončili kvôli druhej vlne koronavírusovej pandémie. Do ukončenia jesennej časti súťaže chýbali ešte dve kolá, teda okrem ôsmej ligy, ktorá jesennú časť dokončila (11 kôl).

Keby sa súťaž dohrala podľa plánu, bola by oficiálne ukončená poslednými kolami 24. – 25. 10. 2020. Oslovili sme predsedu Liptovského futbalového zväzu (LFZ) Igora Repu a požiadali ho o jeho stanovisko a zhodnotenie sezóny ako hlavného predstaviteľa futbalu na Liptove.



Igor Repa:

„Po predčasne ukončenom súťažnom ročníku 2019/20 vedenie LFZ aktívne pracovalo na príprave nového súťažného ročníka 2020/21. Skôr ako bol vylosovaný nový súťažný ročník, sme na výkonnom výbore LFZ rozhodli, že v rámci prípravy a znovurozbehnutia všetkých činovníkov futbalu pomôžeme klubom tým, že sme zorganizovali Letný pohár LFZ, ktorého sa zúčastnilo 16 družstiev a štvorkolovo sme zabezpečili prípravné stretnutia za účasti rozhodcov. Kluby túto aktivitu vrelo uvítali.

Do novej sezóny ročníka 2020/21 sa prihlásilo: v VI. lige 14 družstiev, VII. lige 14 družstiev a VIII. lige 12 družstiev. Neprihlásili sa Smrečany-Žiar B/Veterná Poruba, Kvačany a v priebehu ročníka odstúpila Pribylina.

V mládežníckych kategóriách je zloženie súťaží podobné ako v predchádzajúcom ročníku, s malými obmenami.“



Predseda zhodnotil aj nedokončenú jesennú časť súťaže:

„Aj jesenná časť futbalových súťaží ročníka 2020/21 na Liptove, ktoré riadil LFZ, sa z dôvodu ochorenia COVID-19 musela predčasne prerušiť. U dospelých v VI. a VII. lige zostávajú odohrať ešte 2 MFS, aby jesenná časť bola ukončená. V VIII. lige sme to stihli na poslednú chvíľu. Teda ak nerátame, že ostávajú dve dohrávky Jamník – Štiavnička a V. Dubová – Sv. Kríž, ktoré sa neodohrali kvôli karanténe u FK Jamník a V. Dubovej. V mládežníckych súťažiach je situácia podobná, ale v týchto prípadoch sme postupovali aj preventívne a rozhodne sme pri najmenšom podozrení netlačili na kluby za každú cenu hrať. U mládeže sa ľahšie hľadajú náhradné termíny, zápasy je možné odohrať aj v jednom týždni dva MFS. Pri situácii, aká je momentálne na Slovensku, nevidíme predpoklady, že v tomto roku