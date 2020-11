Bývalý prvoligista Lukáš Lupták zakotvil na Štiavnickej adrese

Odmalička až do sezóny 2015/2016 hájil ružomberské farby. V nich odohral v našej najvyššej futbalovej súťaži 106 zápasov, ďalšie pridal v Senici (14) a v Trnave (8). Skúsil aj české angažmány.

6. nov 2020 o 16:00 Ján Svrček

LIPTOVSKÁ ŠTIAVNICA. Reč je o Lukášovi Luptákovi (roč. nar. 1990), od leta hráčovi účastníka III. ligy TJ Družstevník Liptovská Štiavnica, ktorému sme položili niekoľko otázok.

Ako ste sa ocitli v kabíne treťoligistu?

Ozvali sa mi tamojší funkcio-nári Pavol Hlaváč a Oto Ondrejka, že aké mám ďalšie plány a či by som im neprišiel pomôcť. Aj so zreteľom na predchádzajúcu skúsenosť z Petržalky som si povedal, že radšej sa vydám touto cestou. Vyskytli sa síce ešte nejaké ponuky, no už som rozmýšľal zostať doma. Momentálne bývam u priateľky v Liptovských Revúcach a staviame dom v Ivachnovej. Navyše, mám aj dobrú civilnú robotu pri ujovi v jednej stavebnej firme v Bešeňovej.

Čo vás tak znechutilo v Petržalke?

Do FC som prišiel v zime pred druhou polovicou sezóny. Nastúpil som na jediný zápas, potom prišla prvá vlna pandémie koronavírusu a v klube nám oznámili, že hráčsky káder rozpúšťajú.

V Liptovskej Štiavnici ste sa zvítali aj s bývalými spoluhráčmi?

To nie. Vhupol som do nového prostredia a do veľmi mladého kolektívu. Poznal