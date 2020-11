Ako dopadlo testovanie v liptovských obciach

Rozdiely medzi obcami sú veľké.

4. nov 2020 o 8:53 Ľubica Stančíková

LIPTOV. V okrese Liptovský Mikuláš prišlo na celoplošné testovanie 46 313 ľudí. Z toho si 663 ľudí prevzalo certifikát o pozitívnom výsledku. Znamená to 1,44 percentnú pozitivitu.

V okrese Ružomberok bola situácia horšia. Cez víkend sa otestovalo 34-tisíc ľudí. Z nich bolo 682 pozitívnych. Znamená to až 2,01-percentnú pozitivitu.

Niektoré obce Liptova výsledky zverejnili na svojich weboch alebo cez sociálnu sieť. Ministerstvo obrany, ktoré testovanie zastrešuje, nám informácie o výsledkoch prvého kola celoplošného testovania v obciach neposkytne.

„Informácie budú dodatočne zverejnené po ukončení testovania,“ povedala hovorkyňa ministerstva obrany Martina Kovaľ Kakaščíková. Na otázku kedy to bude ale ministerstvo už nereagovalo.

Zoznam sa pokúsime priebežne dopĺňať.

Treba brať do úvahy, že pri víkendovom testovaní ľudia cestovali aj do susedných obcí. Neznamená to, že pozitívne testovaní majú v obci aj trvalé bydlisko.

Okrem toho v menších obciach sa testovalo len v jeden deň. Ak sa v jednej obci testovalo v sobotu a u susedov v nedeľu, ľudia sa otestovali aj v susednej dedine, ak im nevyhovoval termín, alebo chceli poznať výsledok čo najskôr.

Okres Liptovský Mikuláš

Závažná Poruba:

Otestovaných: 853

Pozitívnych: 13

V percentách 1,52%

Svätý Kríž:

Otestovaných: 746

Pozitívnych: 40

V percentách 5,36 %

Ľubeľa, Liptovské Kľačany (spoločné odberné miesto)

Otestovaných: 910

Pozitívnych: 12

V percentách 1,32%

Vavrišovo:

Otestovaných: 672

Pozitívnych: 11

V percentách 1,64%

Východná:

Otestovaných: 1368

Pozitívnych: 11

V percentách 0,8%

Prosiek (testovali sa aj Ižipovce)

Otestovaných: neuvedené

Pozitívnych: neuvedené

V percentách 8%

Okres Ružomberok

Likavka

Otestovaných: 1670

Pozitívnych: 43

V percentách 2,57 ¨%

Bešeňová

Otestovaných: 499

Pozitívnych: 8

V percentách: 1,6 %

Stankovany

Otestovaných: 716

Pozitívnych: 25

V percentách 3,5%

Komjatná

Otestovaných: 850

Pozitívnych: 14

V percentách 1,65%

Liptovské Sliače

Otestovaných: 2032

Pozitívnych: 52

V percentách 2,56 %

Započítané aj DSS

Liptovské Revúce

Otestovaných: 904

Pozitívnych: 11

V percentách: 1,22 %

Lisková

Otestovaných: 1397

Pozitívnych: 38

V percentách: 2,7 %

Lúčky

Otestovaných: 952

Pozitívnych: 17

V percentách: 1,79 %

Kalameny

Otestovaných: 380

Pozitívnych: 4

V percentách: 1,05%