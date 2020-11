Takto si premiéru nového kultúrneho domu v Liskovej nepredstavovali

Namiesto slávnostného otvorenia kultúrneho domu, prvou akciou zorganizovanou v ňom je testovanie na COVID-19.

8. nov 2020 o 5:45 Martin Pavelek

LISKOVÁ. Obec s približne 2100 obyvateľmi sa v prvom kole celoštátneho testovania dostala medzi dediny, v ktorých vysoko prekročili celoslovenský priemer infikovaných. Z 1397 zúčastnených ich bolo 38, čo predstavuje 2,7 percent. Okres Ružomberok mal 2,01 percenta, mesto Ružomberok 1,79 percenta.

Starosta Jozef Murina nelichotivý výsledok pripisuje aj cezpoľným, ktorí využili možnosť testovania. „Prišli štyria Indovia, aj Česi, ktorí stavajú diaľnicu, ľudia z Ružomberka.“

V sobotu sa opäť otestovali aj ľudia nebývajúci v Liskovej. „Pred chvíľou tu prišla dodávka plná Poliakov, ktorí pracujú v papierňach,“ povedal domáci dobrovoľný hasič Michal Mišík, ktorý s kolegami pomáha na odberovom mieste.

Obecný úrad využil pre potreby testovania priestory zrekonštruovaného kultúrneho domu a jeho okolie, ktoré uprednostnili pred areálom základnej školy. „Nechceli sme vystaviť našich žiakov a učiteľov zvýšenému zdravotnému riziku,“ povedal starosta.

Samospráva zariadila, aby priestor pred kultúrnym domom monitoroval kamerový systém, takže občania si mohli a stále môžu pozrieť, aká je aktuálna situácia pred obidvoma odberovými miestami zriadenými v kultúrnom dome.

Liskovčania kúpili kultúrny dom od poľnohospodárskeho družstva v roku 2011, zaplatili zaň 150-tisíc eur. S rekonštrukciou začali v roku 2016, investovali do nej dva milióny eur z vlastných peňazí. Slávnostné otvorenie naplánovali na 23. októbra, no pandémia a prijaté opatrenia im to znemožnili. Prvou akciou ktorú v nej usporiadali bolo nakoniec prvé kolo testovania.

„Predstavovali, že prvá akcia vo vynovenom kultúrnom dome bude iná, slávnostná, veľkolepá a veselá s množstvom ľudí, bohatým kultúrnym a spoločenským programom. Pevne verím, že takúto akciu sa nám podarí urobiť v čo najbližšom období a následne sa rozbehnú aj iné podujatia, ktoré obohatia kultúrny život v našej obci,“ dodal starosta.