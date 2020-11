Vo Svätom Kríži budú rásť koronové kvety

V prvom kole zachytili pri testoch 40 pozitívnych, v druhom zatiaľ jediného.

8. nov 2020 o 18:12 Ľubica Stančíková

Odberný tím vo Svätom Kríži. Všetko sú to domáci. (Zdroj: Ľubica Stančíková)

Svätý Kríž. „Keď tieto tulipány vyrastú, budú to koronové kvety,“ hovorí starosta liptovskej obce Svätý Kríž Dušan Matejka. Všetkým ženám, ktoré sa prišli otestovať do ich odberného miesta, dali cibuľku narcisu alebo tulipánu. „Keď na jar vykvitnú, snáď bude lepšie.“

Prekvapení a vystrašení

V prvom kole plošného testovania zachytili medzi 746 testovanými ľuďmi až 40 pozitívnych. Aj na priemer liptovskomikulášskeho okresu to bolo priveľa, viac ako 5-percentná pozitivita.

„Vystrašilo nás to, lebo nič nezaznačovalo tomu, žeby mohla byť u nás situácia taká vážna. Presne pred rokom nás zasiahla vážna ekologická katastrofa, teraz to vyzeralo, že sa na nás valí ďalšia,“ povedal Matejka.

Súvisiaci článok Poznáme sobotné výsledky druhého kola testovania na Liptove Čítajte

Keď sme obec navštívili počas druhého kola, starosta Matejka klopal na drevo a neskrýval úľavu.

„Za sobotu a nedeľu do obeda máme len jediný pozitívny prípad.“

Upozornil na to, že aj keď sa po prvom kole zľakli, na druhej strane je rád, že sa podarilo infekčných ľudí nájsť a spolu s členmi domácnosti dať do karantény. „U nás je vidieť, že testovanie má zmysel.“

Matejka poukázal na to, že vo Svätom Kríži sa stretli v odberných tímoch výborní ľudia, všetko domáci, vrátane veliteľa. Dokonca, keď bolo ľudí v radoch priveľa, hneď vedeli postaviť aj druhí odberný tím, takže ľudia čakať nemuseli. Prišiel im pomôcť aj vojenský zdravotník so skúsenosťami z testovania na Orave a predtým na východe Slovenska. Aj on je miestny.

Chodí veľa cezpoľných

Pri vysokom počte pozitívnych v prvom kole Matejka upozornil aj na to, že do Svätého Kríža sa prišli testovať aj ľudia zo susedného Laziska, pretože tam sa testovalo len v nedeľu. Prišli aj z Galovian, tam odberné miesto zrušili a pričlenili ku Gôtovanom. Viac ako desať percent sú cezpoľní.

Súvisiaci článok V prvom kole mali v Stankovanoch veľa pozitívnych Čítajte

„Takže presne nevieme povedať či bolo tých 40 ľudí z prvého kola od nás. Nevieme, kto to bol. A nevieme ani, čo máme ako starostovia robiť v prípade, keď máme vysoké percento pozitivity. My nie sme odborníci, epidemiológovia,“ vysvetlil.

Hneď ako sa dozvedeli výsledky z prvého kola, cez internet a SMS rozhlas starosta poslal informáciu ľuďom, ktorí zostali v karanténe, že obec im pomôže s nákupmi potravín a liekov. „Videl som v týždni, že nás navštívila aj policajná hliadka.“

Matejka povedal, žeby pomohlo, keby si domácnosti, ktoré sú v karanténe označili bráničku alebo schránku.

„Stretávam sa s tým, že ľudia sú podráždení, keď sa o nich vie, že majú koronavírus. Ale veď to môže dostať hocikto a myslím si, že dnes to už okolie nevníma tak, ako v prvej vlne.“