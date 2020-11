Barbiera o tretie zlato pripravil atlét z ruského cirkusu

Michal Barbier získal na majstrovstvách sveta vo fitnes titul vicemajstra.

17. nov 2020 o 16:00 Tomáš Kučera

Súvisiaci článok Retro Tour 2020 bola opäť s výbornou atmosférou Čítajte

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Mikulášsky fitnesák Michal Barbier je už doma z majstrovstiev sveta (MS) vo fitnes, ktoré sa konali (7. – 8. 11.) v španielskej Santa Susane.

Pre Liptáka to bol tretí štart na tomto veľkom podujatí. V predošlých dvoch účastiach premenil svoje štarty na zlato, a tak v Španielsku patril k top favoritom, keďže obhajoval titul šampióna.

Zlatý hetrik sa však nekonal a v silnej konkurencii prináša na Liptov striebornú medailu.

Strieborná dovolenka

„Štartovať do tretice v seriáli MS bolo opäť super. Aj keď viac-menej som to bral ako istú dovolenku, pretože moja príprava bola pre opatrenia súvisiace s pandémiou COVID-19 veľmi obmedzená, pripravoval som sa väčšinou len doma. Čo sa týka samotnej súťaže, bolo to v úplne inom režime ako vlani, v pokojnejšom