Štiavničania zdolali lanského suveréna Martin, no utŕžili aj facky

Dobrá hra, no otrasná koncovka. Tak to vidia v Liptovskom Hrádku.

19. nov 2020 o 17:00 Tomáš Kučera, Ján Svrček

Liptovská Štiavnica

Súvisiaci článok Bešeňová sa stala lídrom jesene, štvrtý Švošov chce ísť vyššie, ôsmu Likavku trápili zranenia Čítajte

Futbalistom OŠK Liptovská Štiavnica po nedokončenej jesennej časti (bez neodohraných troch kôl) patrí v 16--člennom pelotóne III. ligy desiata priečka s bilanciou päť víťazstiev, jedna remíza a šesť prehier.

Jeseň v obci, ktorá si meria futbalové sily takisto s okresnými mestami, bola dosť turbulentná. Priniesla skvelé zápasy, no na druhej strane i výsledkové zlyhania. Aj o tom sme hovorili s hrajúcim trénerom a niekdajším prvoligovým futbalistom PETROM HOFERICOM

Ako celkove hodnotíte aktuálny ročník?

Mužstvo získalo 16 bodov, čo je viac ako pred rokom, keď sa naplnil celý jesenný program. Nie je to však hlavný ukazovateľ. Mohli sme však byť ešte úspešnejší. Bolo reálne pridať ešte nejakých päť bodíkov. Niektoré stretnutia sme veľmi dobre zvládli, no vyskytli sa tiež také, keď sme neboli horším tímom, avšak odchádzali sme z ihriska s prázdnymi rukami. Máme takisto za sebou zápasy, keď nám súperi nastrieľali zbytočne príliš veľa gólov. Za tým je aj naša mladosť, neskúsenosť. Ak tento mančaft prehráva, nie je tak nastavený, aby výsledok otočil. Keď sa však celkove pozriem na doterajšiu jeseň i s patáliami pri tvorbe mužstva, môžem povedať, že sme v pohode.

Čo by ste označili za vašu silnú stránku?

Aj mladí chalani ukázali, že vedia hrať futbal, že dokážu zabojovať. Keď od začiatku až do konca dávali do hry energiu, pretavilo sa to i do výsledkov.

Kde ste videli najužšie miesta?

Naším problémom boli kolísavé výkony. Jeden zápas mužstvo odohralo výborne, no vzápätí dokázalo vybuch-núť.

Medzi prehrami svieti výprask 0:7 v Rakytovciach, čo sa v tom zápase udialo?

Veru, strašidelný výsledok, ale vzhľadom na priebeh stretnutia príliš krutý. Nikoho však už teraz nezaujíma, či domáci boli takí dobrí a my až tak hlúpi a naivní. Tento zápas sa radí k tým, ktoré ma najviac mrzia.

Na druhej strane Liptovská Štiavnica dokázala vyhrať nad Fomatom Martin (1:0), ktorý vlani po jesennej časti viedol s 10-bodovým náskokom. Tu mužstvo vytiahlo svoj top výkon?

To by som ani nepovedal. Samozrejme, všetkých nás potešil skalp kvalitného súpera. Odohrali sme však možno aj lepšie zápasy. Spomenul by som stretnutie so Zvolenom, ktoré sa po výbornom výkone skončilo 6:2 v náš prospech, veľmi dobrú úroveň mal tiež duel vo Zvolene, kde sme vyhrali 3:1.

V posledných rokoch ste svojim fanúšikom pripravili viaceré bonbóniky, keď v rámci Slovnaft Cupu do Liptovskej Štiavnice zavítali prvoligisti Dunajská Streda, Trenčín a naposledy Slovan Bratislava. V aktuálnej edícii Slovenského pohára ale Liptovská Štiavnica chýbala, prečo?

Súvisiaci článok Bývalý prvoligista Lukáš Lupták zakotvil na Štiavnickej adrese Čítajte

Dva-tri týždne pred štartom tretej ligy sme ešte nemali vyskladaný kompletný hráč-sky káder. Bolo nás len pár, riešili sa príchody, hosťovania. Z toho pramenila nemalá neistota, nikto nevedel, ako všetko dopadne. Preto padlo rozhodnutie tentoraz Slovenský pohár vypustiť. Podľa mňa to bola škoda, ale rešpek-toval som rozhodnutie klubu.

Napokon sa vám podarilo dať dokopy solídny tím, čo poviete?

S takým konštatovaním musím len súhlasiť. Dostali sme síce veľa gólov, no neboli sme žiadnym fackovacím panákom.

Hovoríte o mladej partii, no vy máte 37 rokov, tak to dáko nesedí...

V tíme sme iba dvaja skúsení harcovníci, čo majú skúsenosti z vyšších súťaží, ja a Lukáš Lupták, inak všetko mladíci.

Ako sa do mužstva začlenil Lupták, ktorý v najvyššej slovenskej súťaži odohral 128 zápasov, z toho najviac v Ružomberku?

Takýto futbalista je pre mužstvo veľmi potrebný. To sa aj potvrdilo.

Opäť ste farmou druholigového Tatrana Liptovský Mikuláš na základe dohody o striedavom štarte hráčov?

Táto spolupráca pokračuje. Keďže máme užší káder a vyskytnú sa tiež zranenia či vykartovania hráčov, formu farmy hodnotím len pozitívne. Hoci Tatran v porovnaní s predchádzajúcou sezónou tiež zoštíhlil svoje hráčske rady, vychádza nám podľa možností a našich potrieb v ústrety.

Aktuálny ročník v súťažiach Stredoslovenského futbalového zväzu je o to dôležitejší, že od novej sezóny dochádza k veľkej reorganizácii súťaží, pričom zo súčasných štyroch tretích líg zostanú len dve – západná a východná, ktoré priamo budú spadať pod Slovenský futbalový zväz. Ako sa na to pozeráte?

Bude to náročná súťaž, so zreteľom na financie i hráčsky káder. Teraz ťažko povedať, či by sme si na novú tretiu ligu mohli reálne trúfnuť a ju utiahnuť. V každom prípade je naším cieľom skončiť v súťaži čo najvyššie.

Liptovský Hrádok

Aká bola situácia počas jesennej časti v druhom Liptovskom treťoligovom klube ŠKM Liptovský Hrádok, ktorému patrí predposledné 15 miesto, ozrejmil predseda klubu JÁN HANULA.

Jesenná časť futbalovej sezóny je ukončená aj keď pre COVID-19 predčasne. Ako by ste ju zhodnotili?

No, nebola ani jarná časť, po ktorej nám z družstva dospelých odišlo desať hráčov, jeden z nich pre zranenie, ostatní pre prácu, prípadne školské povinnosti. Takže leto bolo z tohto pohľadu dosť hysterické, hlavne či získame pre klub nejakých hráčov. Napokon prebehla príprava, prípravné stretnutia, v ktorých sa získaní hráči ukazovali celkom v dobrej forme aj hernej pohode.

Liptovskému Hrádku sa moc nedarilo a v lige skončil na predposlednom 15. mieste. Na svojom konte má z 12 odohraných zápasov len jednu výhru, 2 remízy a až 9 prehier. V čom vidíte príčinu tejto nelichotivej bilancie?

Súvisiaci článok Hrboltová ide na postup, jesennú časť odohrali bez jedinej prehry Čítajte

Hneď v prvom stretnutí s Rakytovcami sme vyhrávali, no stretnutie sme do víťazného konca nedotiahli a prehra 1:2 v domácom prostredí, v prvom stretnutí, to naše mužstvo poznačilo, dá sa povedať, do celej jesene. Tak ako to bolo v prvom stretnutí, tiahlo sa to s nami až do ukončenia jesennej časti. Výborná hra, veľa vypracovaných šancí, no otrasná koncovka. Pre ňu sme na konci tabuľky, pre ňu sme vyhrali len jedenkrát.

Myslíte si, že tieto výsledky mohli byť negatívne ovplyvnené aj korona- pandémiou?

Určite zlé výsledky nepripisujem pandémii. Tá na naše družstvo nemala vplyv, aspoň nie v jesennej časti. Tréningový proces bol viac-menej nenarušený a obdobné podmienky mali všetky družstvá, na Orave asi viac, ale u nás nie.

Vieme, že počas sezóny mierne škrípala spolupráca s hlavným trénerom Antonom Kočišom. Čo sa stalo a je už všetko v poriadku? Alebo môže dôjsť k prípadnej zmene?

Trénerský post sa nám podarilo obsadiť trénerom Antonom Kočišom z Popradu ešte minulú sezónu. V lete sme si sadli a aj napriek zníženiu dotácie z mesta Liptovský Hrádok o jednu tretinu sme si povedali, že do toho pôjdeme a skúsime dať dokopy tím, ktorý by mal byť po jeseni v pokojných stredných vodách tabuľky, no nevyšlo to. O žiadnom škrípaní v spolupráci vedenie klubu vs. tréner neviem, žiadna nebola a dúfam, že ani žiadna nebude. Dali sme si totiž dlhodobý cieľ, nie na sezónu, nie na dve. Tým je vytvoriť kolektív hráčov, ktorí budú reprezentovať klub a mesto časovo dlhšie obdobie, zapracovať do mužstva odchovancov, o čo sa ja snažím od začiatku, ako som bol zvolený do funkcie predsedu klubu.

A k ukončeniu spolupráce? Ak sa tréner Kočiš sám nerozhodne, ja jeho odstúpenie iniciovať nebudem. Ale nikdy nehovor nikdy...

Hneď v úvode sezóny ste odohrali kvalitné stretnutia proti lídrom tabuľky Rakytovciam a Oravskému Veselému. V oboch zápasoch ste síce prehrali tesne 1:2, no herne to vyzeralo, že Liptovský Hrádok nebude v sezóne ťahať za kratší koniec.

Ako som už povedal, hráme dobrý futbal, no nepremieňame šance. K tomu by som uviedol len stretnutie v Krásne nad Kysucou. Vonku dáte tri góly a prehráte, vediete polčas 2:3, za tohto stavu nepremení hráč tutovku do prázdnej bránky, zápas by bol prakticky skončený, no našou hrou sme dokázali súpera postaviť na nohy a stretnutie prehrať. Obdobne domáce stretnutie s Lučencom, kde sme nezvládli záver a proti dvojnásobnému oslabeniu súpera sme uhrali len bod.

Naopak, tesne pred záverom sezóny klub dokonca avizoval, že za každý ďalší prehratý zápas budú musieť hráči niečo platiť do klubovej kasy. Môžete nám túto situáciu objasniť?

Áno, na konci sezóny dostalo družstvo, resp. každý hráč pokutu. Za utŕžené peniaze sme nakúpili výstroj pre brankárov mládeže. K tomu len toľko.

Ktorého hráča alebo hráčov, ak sa to dá, by ste za svoje výkony vyzdvihli? Ak áno prečo?

Ako tím sú to dobrí hráči, nebudem tu vyzdvihovať žiadneho z nich, oni sami vedia, ako na tom sú, komu treba zabrať. Vážim si ich prácu aj prácu trénerov a vedúceho mužstva.

Jesenná časť je teda za vami. Aké sú najbližšie plány klubu?

Oddychu je dosť. Apelovať na hráčov, aby v tejto pre šport ťažkej situácii urobili individuálne čo najviac. Riadime sa opatreniami, ale určite sa stretneme aj s realizačným tímom, aj s hráčmi.

Nazrime v rýchlosti do budúcna. Zimná príprava a ambície do jarnej časti?

Budúcnosť bude ovplyvnená politikmi, čo je na škodu veci. Tá naša bude ovplyvnená len opatreniami, ktoré budú dané. Máme hráčov rozptýlených od Ružomberka až po Poprad, teda dochádzanie na tréning len preto, aby si zahrali futbal v šiestich, nie je reálne. Budeme tlačiť na hráčov, aby vypracovaný individuálny tréningový plán, na ktorom už trénerské duo pracuje, hráči dodržiavali a hneď začiatkom januára začne o to tvrdšia zimná príprava s najmenej štyrmi prípravnými stretnutiami.

Chceli by ste na záver niečo doplniť?

Máme veľa fanúšikov, ktorí nám prajú, ale aj dosť tých, ktorí našu prácu zatracujú, ale to je asi všade. Plán práce je dlhodobý, preto musíme byť trpezliví, ako hráči, tak aj tréneri i diváci. Chceme za-stabilizovať kabínu tak, aby sme mohli stavať na skúsených hráčoch. Skúsime to, dúfam, už s týmto tímom, do ktorého budeme začleňovať našich odchovancov, čo sa už deje. No na toto všetko potrebujeme, aby sa hral futbal, a hlavne aby sa šport odpolitizoval.

Súvisiaci článok Bešeňová sa stala lídrom jesene, štvrtý Švošov chce ísť vyššie, ôsmu Likavku trápili zranenia Čítajte