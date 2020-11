Hráči sú rukojemníkmi MHK32 alebo ŠK32

Aj keď SZĽH prevod hokejovej extraligovej licencie z MHK 32 na nový subjekt ŠK 32 neschválil, klub začal s preregistráciou hráčov. Hokejisti tak ostávajú v neistote, čo bude ďalej.

16. nov 2020 o 5:00 TASR, Tomáš Kučera

Súvisiaci článok Milan Jančuška drží Slovenský rekord Čítajte

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Hokejisti Liptovského Mikuláša nevycestovali na piatkový (13. 11.) zápas 12. kola Tipos extraligy na štadióne HC 07 Detva.

Dôvodom malo byť preregistrovanie hráčov klubu na nový subjekt ŠK 32, ktorý nemá licenciu.

Slovenský zväz ľadového hokeja reagoval na situáciu krátkym stanoviskom, v ktorom zdôraznil, že klub MHK 32 Liptovský Mikuláš súťažnú licenciu má, a tak môže pokračovať v lige. Osud neodohratého zápasu zatiaľ nie je známy.

Podľa statusu primátora mesta Liptovský Mikuláš Jána Blcháča na jeho facebookovom profile Ján Blcháč – z denníka primátora:

„V utorok (10. 11.) som sa prostredníctvom videokonferencie spojil s Výkonným výborom Slovenského zväzu ľadového hokeja. Informoval som členov výboru opätovne o situácii v klube MHK 32. Sezónu 2019/2020 a najmä jej záver sme dohrali len vďaka mimoriadnej finančnej podpore mesta. Napriek kovidovej situácii sa nám podarilo pre zachovanie hokeja v Liptovskom Mikuláši nájsť nového strategického partnera, ktorým je ŠK 32 Liptovský Mikuláš. Viem, že tento partner je natoľko seriózny, že dokáže udržať extraligový hokej v našom meste, kým samotné mesto Liptovský Mikuláš už hokej vzhľadom na finančnú situáciu živiť nedokáže. Na udržanie hokeja je potrebný prevod licencie z MHK 32 na ŠK 32 v súlade so zmluvou o prevode časti podniku. O tejto skutočnosti som informoval vo viac ako 90 minútovej videokonferencii členov výkonného výboru.

Keďže do dnešného dňa sme nedisponovali odpoveďou od SZĽH, či žiadosti o prevod licencie bude vyhovené, robili sme v dobrej viere kroky pre zachovanie hokeja v našom meste. A požiadali sme o preregistrovanie hráčov na klub ŠK 32 Liptovský Mikuláš. Nebolo preto možné nastúpiť na zápas s Detvou.

Očakávam, že tak, ako nám všetkým v našom mestečku na zabezpečení podmienok pre zachovanie hokeja záleží, aj výkonný výbor urobí všetko pre to, aby hokej v Liptovskom Mikuláši v extraligovej triede pokračoval. Ako primátor sa osobne vkladám do riešenia tejto situácie a v pondelok sa osobne stretnem s p. Miroslavom Šatanom, aby sme spolu našli riešenie.“

Zamietnutá už trikrát

Súvisiaci článok Liptáci sú späť, ale stále bez bodu Čítajte

Snaha o prevod licencie spoločnosti MHK 32, a. s., na nový subjekt ŠK 32 Liptovský Mikuláš sa ťahá už niekoľko mesiacov. Výkonný výbor SZĽH ju koncom septembra neodsúhlasil. Generálny manažér hokejového klubu MHK 32 Lipt. Mikuláš, a. s., Milan Čanky s odôvodnením VV SZĽH nesúhlasil, keďže podľa neho boli podmienky na prevod licencie splnené.

Stanovisko, kedy MHK 32 Liptovský Mikuláš nenastúpil na súťažný zápas proti HC 07 Detva z dôvodu neprevedenia súťažnej licencie na nový subjekt, zaujal aj Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH). Jeho stanovisko uvádzame v plnom znení:

„Výkonný výbor SZĽH sa od apríla prevodom súťažnej licencie MHK 32 Lipt. Mikuláš na iný subjekt zaoberal už trikrát a trikrát prevod zamietol z dôvodu námietok zo strany mestského kontrolóra, a tiež z dôvodu podozrenia z pokusu zbaviť sa vzniknutého dlhu na starom subjekte. Prevod licencie by v takom prípade vrhol zlé svetlo na hokejový zväz. MHK 32 Lipt. Mikuláš však súťažnú licenciu má a nič mu nebráni v tom, aby v lige pokračoval. Veríme, že v Liptovskom Mikuláši si interné spory vyriešia a príslušné veci dotiahnu do konca v prospech hokeja.“

Pred Košicami sú Liptáci na veľmi tenkom ľade

Okrem hráčov napokon neprišiel do Košíc žiadny člen realizačného tímu vrátane trénerov.

„Veril som, že sa objavia. Žiaľ, nestalo sa tak. My hráči sme na zápas nastúpili. Z administratívnych dôvodov sa však zápas nemohol uskutočniť. Teraz sme už na veľmi tenkom ľade a verím, že ten ľad nepraskne a že budeme ďalej pokračovať v sezóne. Tretia kontumácia by už znamenala úplný koniec,“ smutne konštatoval R. Huna. Hráči tušili, že ich cesta do Košíc môže byť zbytočná, keďže mali podobnú skúsenosť z piatka, keď sa za podobných okolností neuskutočnil ich zápas v Detve.

„Mal som telefonáty počas cesty, nič som nedvíhal. Vo mne to už kypí, je toho veľa. Viem, že v tomto nie som jediný, všetci chalani to tak majú. Keď sa môže hrať, tak by sa malo hrať a ja verím, že sa bude hrať. Do týchto vecí by sa nemali zaťahovať hráči a tréneri. My máme hrať a trénovať. To, čo sa deje mimo nás, nech si vyriešia kompetentní, teda hlavný štatutár, mesto, nový subjekt a zväz. Nám nech povedia, kto má licenciu a za toho budeme hrať. Ťahá sa to už vyše deväť mesiacov. Keď to môžem odľahčiť, tak je to pre nás ako tretia vlna pandémie. Verím, že sa spraví všetko pre to, aby sme najbližší zápas odohrali,“ poznamenal Huna.



Liptáci absolvovali na košickom ľade predzápasovú rozcvičku a štandardným spôsobom si vypočuli aj slovenskú hymnu, no pred očakávaným buly im rozhodcovia oznámili informáciu o tom, že nie je možné uskutočniť zápas. Po tom, čo sa vrátili do kabíny, im pár slov venovali tréner a športový manažér HC Košice Jan Šťastný a prezident košického klubu Július Lang.

„Boli nám poďakovať za to, že sme prišli a že sme to chceli odohrať. Vážime si to. Z administratívnych dôvodov však nebolo možné hrať,“ poznamenal Huna s dodatkom, že hráči sú odhodlaní pokračovať v príprave na ďalšie zápasy:

„Pondelok (16. 11.) máme o 8.45 h zraz v šatni a po ňom tréning. Uvidíme, čo sa bude diať. My trénujeme a pripravujeme sa na stredajší zápas vo Zvolene.“



Vzniknutá situácia mrzí najmä hráčov, ktorí by radi vylepšili svoje postavenie na dne tabuľky, no najmä sa chcú sústrediť iba na hokej.

"Zostáva nám iba veriť, že sa všetko upokojí a vyrieši. My hráči to nedokážeme ovplyvniť, sústredíme sa na športovú činnosť. Pred zápasom sme mali riadny tréning, rozbor súpera i obed, ale pred odchodom nám bolo oznámené, že by sa nemalo hrať. My máme platné zmluvy a chceli sme hrať. Prišli sme do Košíc aj na vlastné náklady s tým, že chceme hrať a uvidíme, ako to dopadne. Žiaľ, nebolo to možné,“ smutne zhrnul obranca Liptákov Matej Bača.

Súvisiaci článok Bešeňová sa stala lídrom jesene, štvrtý Švošov chce ísť vyššie, ôsmu Likavku trápili zranenia Čítajte