Ako dopadli liptovské obce v prvom a druhom kole testovania

Pozrite si, ktoré obce by mali testovanie opakovať.

17. nov 2020 o 8:04 Ľubica Stančíková

LIPTOV. Máme za sebou dve kolá celoplošného testovania. Prvé kolo bolo 31. 10. a 1. 11., druhé 7. a 8. 11., opakovalo sa v tých okresoch, kde bola pozitivita vyššia ako 0,7 percenta. Prebehlo aj na Liptove, pozitívnych bolo výrazne menej, antigénové testy zachytili 503 ľudí, v prvom kole na Liptove ich bolo spolu 1345. Vo štatistík je zrejmé, že situácia je horšia na vidieku.

Pozreli sme sa na to, aké výsledky mali liptovské obce. Najmä v Liptovskomikulášskom okrese došlo k spájaniu menších obcí.

Nie sú presným obrazom

Ľudia za testovaním často cestovali. Z dedín do miest a naopak. Cestovali aj medzi susednými dedinami, ak v tej, kde majú trvalý pobyt, bol priveľký rad.

Do susednej obce sa chodili testovať aj vtedy, ak sa u nich testovalo len jeden víkendový deň, boli nedočkaví za výsledkom alebo im nevyhovoval ich deň pre pracovné povinnosti.

Počty zistených infikovaných v tých ktorých obciach preto nemusia odrážať presne epidemiologickú situáciu.

Stretli sme sa s tým, že v niektorých obciach sa nechávali testovať aj chalupári či robotníci z diaľnice alebo železnice.

Zložitejšiu situáciu mali starostovia, ktorých obce boli zlúčené. Napríklad na Nižnej Boci sa testovali obyvatelia aj z Vyšnej Boce či Malužinej.

Obyvatelia Galovian sa testovali nielen v určených Gôtovanoch, ale aj vo Svätom Kríži, Lazisku alebo cestovali do Liptovského Mikuláša. Niekedy sa starostom podarilo zistiť aspoň orientačné údaje o svojej obci.

Ďalší problém, na ktorý sme narazili nielen my, ale najmä starostovia, bola nedostatočná informovanosť. Najmä v prvom kole testovania nedostali všetci starostovia informáciu o tom, ako testovanie u nich v obci dopadlo. Minister obrany Jaroslav Naď počas druhého kola testovania verejne prehlásil, že vojaci majú túto informáciu starostom sprístupniť, ak majú záujem. Nie všade sa tak stalo.

Kde bude tretie kolo

Ďalšie tretie kolo by malo byť 28. a 29. novembra. Mali by si ho zopakovať tie obce a mestá, kde bola pozitivita vyššia ako jedno percento.

Starostovia upozornili na to, že testovanie by sa malo opakovať podľa pozitívnych na základe miesta trvalého bydliska, nie miesta, kde sa nechali otestovať. Inak by to bolo nespravodlivé.

Na Liptove je viacero obcí, kde mali dvoch, troch pozitívnych, ale neboli to domáci. Vyšlo im však viac ako jedno percento pozitivity. Ide napríklad o Potok, Bobrovník.

Údaje poskytli starostovia, ak ich mali

Informácie o výsledkoch testovania v liptovských obciach sme získavali v priebehu predošlého týždňa postupne, oslovili sme všetky starostky a starostov.

Niekde nám vedeli poskytnúť informácie o výsledkoch oboch kôl, niekde iba jeden deň. Jedna obec na našu prosbu o výsledky testovania odignorovala.

Prinášame výsledky testovania tak, ako nám ich poskytli obce. Ide o údaje, ktoré nie sú verifikované.

O overené údaje sme žiadali minulý týždeň ministerstvo obrany. Jeho hovorkyňa nám potvrdila, že podrobnými údajmi disponuje Úrad vlády Slovenskej republiky. Obrátili sme sa preto na úrad vlády. Ten nám však údaje napriek nášmu záujmu neposkytol.

V okrese Liptovský Mikuláš by mali testovanie opakovať obce Žiar, Jakubovany, Bobrovník, Liptovská Porúbka, Dúbrava, Pavlova Ves, Veterná Poruba, Liptovská Kokava, Jalovec, Huty. V okrese Ružomberok Liptovská Štiavnica, Potok, Valaská Dubová, Kalameny a Hubová.

Kompletné výsledky a rozhovory so starostami nájdete aj v aktuálnom vydaní MY Liptovské noviny.