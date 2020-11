Poslanci nerokovali, videokonferenciu sprevádzali technické problémy

20. nov 2020 o 10:48 SITA

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Poslanci mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši si vo štvrtok prvý raz vyskúšali videokonferenčnú formu rokovania. Od začiatku ju však sprevádzali technické problémy, po sťažnostiach viacerých poslancov nakoniec primátor Ján Blcháč nechal hlasovať o tom, či zastupiteľstvo bude pokračovať. Keďže s tým súhlasilo len 11 z 25 poslancov, primátor sa rozhodol rokovanie zrušiť.



Pre videokonferenčnú formu rokovania sa radnica rozhodla pre aktuálnu epidemiologickú situáciu a pre opakovaný výskyt nakazených zamestnancov na mestskom úrade. Primátor Blcháč síce o 10:00 otvoril rokovanie zastupiteľstva, ale viacerí poslanci avizovali problémy s rýchlosťou pripojenia či možnosťou hlasovania.



Ani jedno zo štyroch testovacích hlasovaní nedopadlo úplne uspokojivo, predseda najsilnejšieho poslaneckého klubu Nový Mikuláš Vincent Kultan preto navrhol rokovanie ukončiť. "Vidíme všetci, že je tu chaos. Prešla hodina a nedokázali sme schváliť ani návrhovú komisiu. Dávam návrh, aby sme sa nestrápňovali a rokovali o týždeň normálnou prezenčnou formou," vyhlásil Kultan.



Niektorým poslancom však online rokovanie vyhovuje, poslankyňa Soňa Čupková je napríklad v karanténe, v prospech videokonferencie sa vyjadril aj poslanec Miroslav Boďa. "Nikomu nerobí potešenie rokovať online, ale treba si na to zvyknúť. O týždeň nemusí byť epidemiologická situácia lepšia a aj keď sa zídeme, ako poslanci nie sme pred pandémiou chránení a môžeme ochorieť. Viacerí pracujeme ako zdravotníci, môžeme vírus preniesť na pacientov, a to by bola škoda," skonštatoval Boďa.



Dohady ukončilo hlasovanie poslancov, v ktorom sa trinásť poslancov vyslovilo za predčasné ukončenie rokovania. Primátor Blcháč to akceptoval a o ďalšom postupe bude poslancov i verejnosť informovať.