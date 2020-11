Vlhová najrýchlejšia v 1.kole, Shiffrinová 15 stotín za ňou

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová dosiahla najlepší čas v prvom kole prvého slalomu novej sezóny Svetového pohára.

21. nov 2020 o 11:10 TASR

Súvisiaci článok Štiavničania zdolali lanského suveréna Martin, no utŕžili aj facky Čítajte

LEVI. V sobotných pretekoch vo fínskom Levi sa za ňu zaradila jej veľká americká rivalka Mikaela Shiffrinová (+0,15 s), ktorá absolvovala svoju prvú súťažnú jazdu od 26. januára.

Zo štartového poľa v predvečer súťaže vypadla zásadná spolufavoritka Anna Swenn-Larssonová. Švédsky tím poslali fínske úrady do karantény pre pozitívny covid-test trénera a lyžiarkam neumožnili štartovať napriek ich negatívnym výsledkom. Týkalo sa to napríklad aj Emelie Wikströmovej, druhej švédskej zástupkyne v hlavnej slalomárskej skupine. V oslabenom poli tretí čas kola zašla Rakúšanka Katharina Liensbergerová (+0,52 s), ktorá ako jediná dokázala so superfavoritkami držať krok aj v ťažkých strmých úsekoch.

Zradné zákutia boli v podstate len v strede svahu, ale dosť sa dalo stratiť aj v pomerne zatvorenom odpichu zo štartovej búdky. Ináč však bola trať mimoriadne rytmická a vyžadovala si tie najvyššie technické zručnosti s minimálnou chybovosťou. Týmto spôsobom sa v prvej jazde presadili dva odlišné slalomárske štýly, Vlhová predviedla agresivitu v dynamike a Shiffrinová precíznosť a ľahkosť zrýchľovania v oblúkoch.

"Cítila som sa v podstate dobre, hoci na tom vrchu až tak nie. Dole som to už nakopla, ale celkovo som cítila rezervy. Druhé kolo je otvorené, vyhodnotíme si to na videu a v druhom pôjdem ako vždy naplno. Podmienky sú tu veľmi dobre, napokon ani ten vietor nerobil až také problémy a hlavne tu dobre pripravili trať," referovala v priamom prenose RTVS Vlhová. Do druhej jazdy sa chystala na svah s bránkami vytýčenými jej trénerom Liviom Magonim.

Iba 25-ročná zjazdárka súťaží síce v ére multirekordnej a fenomenálnej Shiffrinovej, sama však v strednom kariérovom veku atakuje zaujímavé méty. V sobotu v prvom z dvoch víkendových slalomov mohla dosiahnuť svoje pätnáste víťazstvo v pretekoch SP, čo sa veličinám ako Perrine Pelenová, Anna Veithová, Sonja Nefová, či Isolde Kostnerová podarilo za celé ich súťažné dráhy. Rovnaký počet triumfov má na konte aj 30-ročná Federica Brignoneová, víťazka vlaňajšieho SP.

Súvisiaci článok V Jasnej sa pripravujú na všetko, Petru Vlhovú by veľmi mrzela divácka neúčasť Čítajte