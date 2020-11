Vo Svätom Kríži by sa chceli testovať aj mimo plošných kôl

21. nov 2020 o 20:33 TASR

Svätý Kríž. Testovanie obyvateľov na nový koronavírus v obci Svätý Kríž (okres Liptovský Mikuláš) by mohlo pokračovať aj mimo celoplošných kôl. Navrhuje to miestny starosta Dušan Matejka. Testovanie by bolo dobrovoľné a obyvatelia by sa naň prihlasovali elektronicky.

"Chcel by som, aby sa u nás preventívne testovalo aj v ďalšom období, mohli by sme to robiť napríklad v dvojtýždňových intervaloch, podľa záujmu. Mali sme fantastický tím zdravotníkov, ktorí by mohli prísť opätovne pretestovať ľudí v obci. Prihlasovanie by bolo elektronickou formou," priblížil Matejka pre TASR. Obyvatelia by následne dostali e-mail s konkrétnym termínom, kedy môžu prísť. Zamedzilo by sa tak zhlukovaniu veľkého počtu ľudí pred odberným miestom.

Náklady by podľa starostu mohol preplácať štát a čiastočne aj obyvatelia. Tí by mohli uhradiť napríklad výdavky na test. "Pár eur by nikoho nezruinovalo a oproti PCR testu je to primeraná cena. Pre ľudí, ktorí si vážia svoje zdravie, by to nemusel byť problém," zhodnotil Matejka.

Starosta predpokladá, že obyvatelia by o takúto formu testovania mali záujem, keďže v prvom kole vyskočila miera pozitivity v obci až nad päť percent.