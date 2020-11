Petra Vlhová potvrdila skvelú formu a vyhrala prvý slalom sezóny

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová triumfovala v úvodnom slalome novej sezóny Svetového pohára. V sobotných pretekoch vo fínskom Levi za ňou o 18 stotín sekundy zaostala jej veľká americká rivalka Mikaela Shiffrinová. Tretie miesto obsadila Rakúšanka Katharina Liensbergerová (+0,57 s).

21. nov 2020 o 14:29 TASR, Tomáš Kučera

LEVI, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Iba 25-ročná slovenská zjazdárka súťaží síce v ére multirekordnej a fenomenálnej Shiffrinovej, sama však v strednom kariérovom veku atakuje zaujímavé méty. V prvom z dvoch víkendových slalomov dosiahla svoje pätnáste víťazstvo v pretekoch SP, čo sa veličinám ako Perrine Pelenová, Anna Veithová, Sonja Nefová, či Isolde Kostnerová podarilo za celé ich súťažné dráhy. Rovnaký počet triumfov má na konte aj 30-ročná Federica Brignoneová, celková víťazka predchádzajúcej sezóny SP.

Vlhová viedla už po prvom kole, Shiffrinová, ktorá absolvovala svoju prvú súťažnú jazdu od 26. januára, sa za ňu zaradila s odstupom 15 stotín sekundy. Zo štartového poľa v predvečer súťaže vypadla zásadná spolufavoritka Anna Swenn-Larssonová. Švédsky tím poslali fínske úrady do karantény pre pozitívny covid-test trénera a lyžiarkam neumožnili štartovať napriek ich negatívnym výsledkom. Týkalo sa to napríklad aj Emelie Wikströmovej, druhej švédskej zástupkyne v hlavnej slalomárskej skupine. V oslabenom poli tretí čas kola zašla Liensbergerová (+0,52 s), ktorá ako jediná dokázala so superfavoritkami držať krok aj v ťažkých strmých úsekoch.

Zradné zákutia boli v podstate len v strede svahu, ale dosť sa dalo stratiť aj v pomerne zatvorenom odpichu zo štartovej búdky. Ináč však bola trať mimoriadne rytmická a vyžadovala si tie najvyššie technické zručnosti s minimálnou chybovosťou. Týmto spôsobom sa v prvej jazde presadili dva odlišné slalomárske štýly, Vlhová predviedla agresivitu v dynamike a Shiffrinová precíznosť a ľahkosť zrýchľovania v oblúkoch. Ostatné pretekárky zaostali o viac ako sekundu na vedúcu Slovenku.

V druhom kole vytýčil bránky na svahu Vlhovej tréner Livio Magoni. Taliansky kouč nachystal menej rytmickú trať s dvoma presadenými bránkami priamo na zlome na úrovni druhého medzičasu. Liensbergerová napriek miernemu zaváhaniu vo vlásenke predviedla veľmi rýchlu druhú jazdu. Shiffrinovej náskok sa najskôr zmenšoval, no Američanka tradične zabrala v záverečnej pasáži a priebežne sa zaradila na vedúcu pozíciu. Vlhová išla na trati, ktorú vo Fínsku trénovala dva týždne, suverénne a v jednej časti si vypracovala vyše polsekundový náskok. Ten sa síce v závere trocha zmenšil, Slovenka však aj v druhom kole zajazdila najlepší čas a ešte o tri stotinky sa vzdialila Shiffrinovej.

"Chcela som využiť tú malú výhodu, že trať druhého kola staval môj tréner. Nebolo to však jednoduché, na štarte snežilo a zjazdovka už bola miestami rozbitá. Chcela som ísť naplno, vlani som tu vypadla, takže sa veľmi teším. Víťazstvo v prvom slalome sezóny je vždy veľmi dôležité," povedala v prvej televíznej reakcii Vlhová.

Z pätnástich triumfov na podujatiach SP má v slalome na konte deväť. V Levi nadviazala na úspech z roku 2017, ďalší môže pridať už v nedeľu (10.15/13.15 SEČ).

