Liptov reprezentuje v IV. lige len Závažná Poruba

Futbalisti ŠK Závažná Poruba skončili po 10. odohraných zápasoch v IV. lige na nelichotivej predposlednej priečke. S bilanciou 1 výhra, 4 remízy a 5 prehier majú na konte 7 bodov.

24. nov 2020 o 6:00 Tomáš Kučera

ZÁVAŽNÁ PORUBA. Pôsobenie svojho tímu v jesennej časti sezóny zhodnotil hlavný tréner Závažnej Poruby Juraj Sabol.

Ako by ste zhodnotili jesennú časť, aj keď bola predčasne ukončená kvôli koronapandémii?

Samozrejme, tabuľka ukazuje realitu, ale čísla sú jedna vec a emócie, ktoré spolu prežívame, nám dávajú inú výpovednú hodnotu. Futbal v tejto súťaži je pre nás o kolektíve, o spoločnom čase.

Všetci chceme vyhrávať a, samozrejme, priali by sme si viac bodov. No poznám to mužstvo už tretí rok a stále ho môžem označiť ako mladé. Určite sme stabilizovali výkonnosť v zápasoch a minimalizovali herný rozptyl v porovnaní s poslednou sezónou.

Ovplyvnila vás ako mužstvo a celkový priebeh jesene korona?

Nás nie. Zdravotné problémy v tomto sme počas priebehu sezóny nemali. Určite však ovplyvnila futbal, fanúšikov, prázdny štadión a hru, ktorú robíme hlavne pre radosť.

Po jeseni a 10 odohraných zápasoch vám patrí nelichotivá predposledná 13. priečka. Na svojom konte máte 7 bodov za jednu výhru a štyri remízy. Čomu pripisujete tento stav, len jednu výhru?

Ja vidím pohár poloplný. 10 zápasov a v 5 sme získali body. Z 10 zápasoch sme len