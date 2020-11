Kajakár Halčin velil odbernému miestu

V celoslovenskom plošnom testovaní na nový koronavírus COVID-19 vypomáhali aj športovci v službách armády. Jedným z nich bol aj kajakár Martin Halčin.

24. nov 2020 o 17:00 Tomáš Kučera

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Elitní športovci vodného slalomu, ktorí sú členmi vojenského športového centra Dukly Banská Bystrica a sú zároveň vojakmi, boli povolaní na výpomoc pri testovaní.

Medzi nimi bol aj mikulášsky kajakár Martin Halčin, ten je aj aktuálny náhradník na budúcoročné letné olympijské hry v japonskom Tokiu.

Ako elitný športovec ste zároveň vojakom v Dukle Banská Bystrica, ktorá zastrešuje úspešných športovcov. Prednedávnom ste boli povolaný na výpomoc pri celoslovenskom plošnom testovaní, ako ste prijali tento fakt?

Som „duklák“ a to znamená, že nás zastrešuje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky. Všetci športovci, tréneri ale aj funkcionári, ktorí sú na vojenských miestach, boli v pohotovosti, a preto ma veľmi neprekvapilo, že nás zavolali na výpomoc.

Popravde, čakal som len nejakú okrajovú činnosť, ako napr. pomoc s nakladaním, logistikou atď. No mal som vyššiu funkciu. Mal som na starosti celé odberné miesto, konkrétne v okolí Ružomberka. Veliť celému odbernému miestu bola výzva, no myslím, že sme to zvládli bez väčších problémov.

Ste náhradník v účasti na letné olympijské hry v japonskom Tokiu. Ako ste momentálne v tomto