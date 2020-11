Adventné koncerty budú bez divákov, odvysiela ich mestská televízia

26. nov 2020 o 15:43 TASR

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Adventné koncerty v Liptovskom Mikuláši bude počas štyroch nadchádzajúcich nedieľ o 16.00 h vysielať mestská televízia. Prvá adventná nedeľa bude patriť slovenskej kapele Nebeská muzika. Koncert budú nahrávať v Kostole sv. Mikuláša bez účasti verejnosti. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.

"Zoskupenie, ktoré prezentuje autentickú ľudovú hudbu, je zapísané ako terchovská muzika do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Koncert s názvom Poklady z kraja Jánošíka predstavujú interpretáciu vybraných starých terchovských a oravských kolied v ich autentickej podobe, iným zase vtlačia originálnu autorskú pečať," priblížila hovorkyňa.

Dramaturgia koncertu mapuje piesňami obdobie od adventu po sviatok Troch kráľov. "Vystúpenie bude prepletené sprievodným slovom, ľudovou poéziou a úryvkami betlehemskej hry," poznamenala šéfka mestskej kultúry Dana Guráňová.

Druhý adventný koncert v podaní rodiny Janoštínovcov zo Zuberca odvysielajú 6. decembra. Tretiu adventnú nedeľu oživia umelci Metod Rakár, Martin Socháň či Anna Droppová, ktorí nahrajú koncert v evanjelickom kostole. Kvarteto koncertov zavŕšia 20. decembra Pavel Bogacz, Karolína Zívalíková a Vladimír Ondrejčák, ktorí sa vystúpia pred kamerami z Kostola sv. Petra z Alkantary v Okoličnom.

Hovorkyňa mesta zdôraznila, že samospráva robí všetko pre to, aby obyvatelia neprišli o vianočnú atmosféru a aby obmedzenia v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu pociťovali čo najmenej. "Ide síce o logisticky náročnejšiu prípravu a realizáciu, keďže treba manažovať nielen umelcov, ale aj nahrávanie či technické zabezpečenie pre kvalitu obrazu i zvuku, no dôležitý je zámer. Veríme, že adventné koncerty takouto formou oslovia aj tých ľudí, ktorí sa na nich predtým nezúčastňovali, a tí, pre ktorých boli pravidelnou súčasťou prežívania adventu, si ich tento rok nenechajú ujsť ani v novej forme a vpustia ich do svojich príbytkov," dodala.

Liptovskomikulášania si koncerty budú môcť pozrieť aj na mestskej stránke na sociálnej sieti.