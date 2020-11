V. Ledecký: Eldorádo na prírode v Demänovskej doline je v súlade so zákonom

Eldorádo spáchané na prírode v Demänovskej doline je v súlade so všetkými právnymi a zákonnými normami.

28. nov 2020 o 5:45 TASR

Demänovská Dolina. Eldorádo spáchané na prírode v Demänovskej doline je v súlade so všetkými právnymi a zákonnými normami. Počas piatkového pracovného výjazdu na Liptove to uviedol štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Vladimír Ledecký s tým, že na stavby boli vydané platné stavebné povolenia a všetko je posvätené úradmi. Rovnaký problém sa podľa Ledeckého týka aj iných chránených lokalít, napríklad Vysokých Tatier alebo Muránskej planiny.

Považuje preto za nevyhnutné prijať také zákonné normy, aby sa výstavba v chránenom území obmedzila.

"Napriek môjmu názoru, že kompetencie majú ísť do regiónov, by sme v prípade chránených území mali urobiť presný opak a posilniť kompetencie štátu. O takýchto závažných zásahoch by nemal rozhodovať miestny úradník, ale centrálne orgány, pretože ide o dedičstvo našich otcov. Hotel vieme postaviť kedykoľvek, no prírode potrvá desaťročia a storočia, kým sa dá do poriadku," zhodnotil štátny tajomník.

Podľa Ledeckého je na zamyslenie, či je obec s 314 obyvateľmi a šiestimi zamestnancami obecného úradu dostatočne kompetenčne a personálne silná na to, aby odolávala tlaku veľkých investorov.

Štátny tajomník navštívil lokalitu v súvislosti s aktuálnou petíciou za zastavenie výstavby a reguláciu dopravy v Demänovskej doline, ktorú do piatka podpísalo vyše 42-tisíc ľudí. Iniciátori petície avizovali zber podpisov až do konca zimnej sezóny. Problém rozsiahlej výstavby v doline navrhujú riešiť vyhlásením dočasnej stavebnej uzávery. V rámci aktuálnych príprav nového územného plánu obce požadujú zredukovať rozsah plánovanej zástavby na súčasný zastavaný stav. Pravidelne kolabujúcu dopravu navrhujú vyriešiť celoročnou nízkoemisnou verejnou osobnou dopravou.

Iniciátor petície a predseda Občianskeho združenia pre dolinu Pavel Herich načrtol, že v otázke dopravy už majú vypracovaný pomerne podrobný návrh a celkovú predstavu, ako by to mohlo fungovať.

"Ukazuje sa, že viacero strán, od majiteľov pozemkov, cez obec samotnú, má záujem takýmto smerom ísť. Bude však dôležité, s akým dôrazom sa urobia tieto konkrétne opatrenia," zhodnotil.