Najlepší kanonier VIII. ligy dal päťku Liptovským Revúcam

Na čele tabuľky strelcov VIII. ligy po jedenástich odohraných kolách tróni Miroslav Zelený (TJ Gôtovany) s 12 nástrelmi, pred 11-gólovým triom Petrom Bistiakom (Hrboltová), Petrom Guráňom (Liptovský Trnovec) a Martinom Rázgom (Štiavnička).

1. dec 2020 o 17:00 Ján Svrček

GôTOVANY. Dvadsaťdeväťročný Miroslav Zelený je vojak z povolania a slúži v Martine. S koženou ako chlapec začínal v Tatrane Liptovský Mikuláš. Na svojej predchádzajúcej futbalovej adrese v Kvačanoch v sezóne 2018/2019 v siedmej lige nastrieľal 20 gólov a medzi kanoniermi mu patrila 5. priečka.

Zakončovateľa z Gôtovian, ktorý býva v Liptovských Matiašovciach, sme požiadali o rozhovor.



Všimli ste si priebežné štatistiky?



Samozrejme, na futbalente som pravidelne sledoval, ako to vyzerá medzi strelcami.



Ktorá z dvanástich trief najdlhšie zostane vo vašej pamäti?



Nijaký gól by som zvlášť nevyťahoval. Určite len tak nezabudnem na päť strelených v jednom slede, v rozpätí ani nie polhodiny proti Liptovským Revúcam, keď sa doma vyhralo 6:4. Nebola to však moja prvá päťka, ale asi tretia v kariére.



Vybavíte si sezónu či jej polovicu, keď ste sa tiež zvrchu pozerali na ostatných zakončovateľov?



To sa ešte nestalo, aby som po jeseni alebo na konci súťaže bol na čele. Ani