Župa chce zrušiť pobočku knižnice na Podbrezinách

Pobočka knižnice sa nachádza na najväčšom liptovskom sídlisku. V príprave rozpočtu na budúci rok župa nepočíta s peniazmi na mzdu zamestnankyne.

4. dec 2020 o 9:09 Ľubica Stančíková

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Na území Žilinského kraja zriaďuje župa päť regionálnych knižníc. Pre región Liptova má sídlo v Liptovskom Mikuláši a nesie meno Gašpara Fejérpataky Belopotockého, ktorý práve v tomto meste pred 191 rokmi otvoril vôbec prvú verejnú knižnicu na území dnešného Slovenska.

Pod knižnicu patrí aj pobočka na najväčšom liptovskom sídlisku Podbreziny. Na budúci rok župa v návrhu rozpočtu nepočíta s 9-tisíc eurami, ktoré pokrývajú mzdové náklady na pracovníčku pobočky na sídlisku.

Župa síce tvrdí, že pobočku rušiť nebude, pri príprave rozpočtu na budúci rok však nepočíta s peniazmi na mzdu zamestnankyne, ktorá v nej pracuje.

Urbanovič hovorí o šetrení na nesprávnom mieste

Podobná situácia nastala aj v mestách Martin a Žilina. Martin Hromada, vedúci odboru kultúry Žilinského samosprávneho kraja, povedal, že tieto pobočky, vrátane tej v Liptovskom Mikuláši, plnia mestskú funkciu. Župa preto chce, aby sa na nákladoch pobočky na sídlisku Podbreziny podieľalo aj mesto.

Hromada poukázal na to, že napríklad mesto Žilina, ktoré je aj sídlom župy, si plánuje tieto pobočky financovať samo.

Župný poslanec za okres Liptovský Mikuláš Rudolf Urbanovič s tým nesúhlasí. Poukázal na paradox a zvláštny spôsob šetrenia, keď župa financuje napríklad stratové letisko v Žiline a 9-tisíc eur pre knižnicu má byť pre ňu problém. Župa má pritom ročný 200-miliónový rozpočet.

Knižnica na sídlisku Podbreziny sa nachádza v budove Základnej školy Janka Kráľa a funguje od roku 1992. Využívajú ju najmä deti zo sídliska, dokonca aj najmenšie z tamojšej materskej školy. Ale nielen tie, do knižnice chodia aj deti z okolitých obcí, navštevujú ju aj dospelí. Knižnica má bohatý fond, nezameriava sa len na požičiavanie kníh, pre deti organizujú rôzne podujatia s cieľom rozvoja čítania a fantázie, organizujú aj besedy so spisovateľmi pre deti či rôzne tvorivé dielne.

Rodičov detí správa o rušení pobočky na sídlisku nepríjemne zaskočila. Výhodou pobočky je najmä poloha, deti nemusia za literatúrou dochádzať do centra mesta.

Župa berie miliónové úvery

„Župa chce šetriť na vzdelávaní našich detí, a pritom sme minulý týždeň schvaľovali 10-miliónový úver pre potreby Žilinského samosprávneho kraja. Aj v septembri sme schvaľovali 6,5--miliónovú bezúročnú pôžičku od štátu, ktorá pravdepodobne bude vládou preklasifikovaná ako dotácia. Dokonca sme minulý týždeň schvaľovali aj približne 130-tisíc eur na vykrytie strát pre nás nepotrebného letiska v Žiline,“ povedal Urbanovič s tým, že župa má dostatok finančných zdrojov.

Upozornil aj na to, že rozhodnutie prichádza v roku G. F. Belopotockého, zakladateľa prvej verejnej knižnice a nestora ochotníckeho divadelníctva.

Ani škola nechce o knižnicu prísť

Riaditeľka školy na sídlisku Podbreziny Eva Vondráková hovorí, že nesúhlasia so zrušením pobočky.

„Absencia knižnice by spôsobila, že žiaci hlavne na prvom stupni by stratili možno záujem o čítanie, zhoršili by sa ich čitateľské zručnosti, nemali by možnosť oboznámiť sa s novými titulmi pre deti a mládež, pretože rodičia zrejme nenakupujú deťom tak často nové knihy.“

Náhradné riešenie je pre zachovanie knižnice komplikované. Ak by župa prestala financovať mzdové náklady na zamestnankyňu na pobočke, škola by mohla zabezpečiť výpožičné hodiny pedagógom školy.

Šlo by už len o samotné vypožičiavanie kníh v stanovené dni a hodiny. Podujatia, ktoré organizovala knižnica, by už nepokračovali. Len vlani ich tu bolo približne dvesto.

Otázne je aj, čo s knižničným fondom, či by knihy musela škola odkúpiť, alebo by si ich požičala.

Tvrdia, že financujú knižnicu pre mesto

„Mesto Liptovský Mikuláš má knižnicu s rozpočtom vyše 300-tisíc od župy zadarmo,“ poukázal Hromada na hlavnú knižnicu sídliacu v centre mesta s tým,

že napríklad mestá Ružomberok a Liptovský Hrádok si knižnice financujú samy.

Liptovská knižnica sa svojou prácou ani zďaleka nezameriava len na samotné požičiavanie kníh, dlhodobo tvorí kvalitné zázemie pre regionálnu literatúru, ktorá sa týka územia od Važca po Stankovany, organizuje stretnutia so spisovateľmi z celého regiónu a pre celý región. Dôsledne sleduje a pravidelne prezentuje autorov z celého Liptova alebo s väzbami naň. Nejde o knižnicu pre mesto Liptovský Mikuláš, i keď je najväčším mestom v regióne.

O rozpočte župy na rok 2021, a teda aj peniazoch pre pobočku knižnice na sídlisku Podbreziny, budú župní poslanci rokovať v decembri.