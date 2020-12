Zisťovali sme, ako funguje antigénové testovanie v Červenom kríži

Boli sme sa otestovať na covid-19.

10. dec 2020 o 12:01 Ľubica Stančíková

LIPTOV. Liptovskomikulášsky Červený kríž zabezpečuje už niekoľko dní odberné miesto na antigénové testovanie na ochorenie COVID-19.

Ľudia sa môžu nechať otestovať v ktorýkoľvek deň od pondelka do soboty. Netreba sa objednávať, netreba platiť.

Druhé takéto odberné miesto funguje pred liptovskomikulášskou nemocnicou.

Chceli sa rozprávať, nemohli

Kde na Liptove testujú Liptovská nemocnica s poliklinikou, Liptovský Mikuláš: pondelok – piatok, od 08:00 h do 12:00 h Slovenský Červený kríž, územný spolok Liptov, Kuzmányho 918/15, Liptovský Mikuláš: pondelok – sobota, od 07:30 h do 15:00 h Útvar Úradu hlavného lekára, Pod stráňami 1, Liptovský Mikuláš: pondelok – piatok, od 10:00 h do 18:00 h Bývalá poliklinika, J.D. Matejovie Liptovský Hrádok: pondelok – piatok, od 10:00 h do 18:00 h Denné centrum dôchodcov, Majere 13, Ružomberok: pondelok až sobota od 07:00 h do 16:00 h Útvar ozbrojených síl, Zarevúca 2, Ružomberok: pondelok – piatok, od 10:00 h do 18:00 h

Naša redakcia MY Liptovských novín navštívila a nechala sa otestovať priamo v areáli Červeného kríža na Kuzmányho ulici.

Prišli sme v bežný pracovný deň dopoludnia trocha aj dúfajúc, že nebude veľa ľudí. Prekvapilo nás, že bolo. Ako nám povedali aj dámy, ktoré testovanie robia, ľudia chodia priebežne a o testy záujem majú. Prišli z celého okresu.

Počkali sme si v rade, ľudia boli naozaj disciplinovaní, dodržiavali rozostupy. Bolo to zvláštne, lebo bolo vidieť, že by si radi skrátili čas vzájomným rozhovorom, no kričať na seba v dvojmetrovom odstupe a ešte aj s rúškom sa nikomu nechcelo.

Odber cez okienko

Všetko bolo poriadne a zreteľne pooznačované, ľudia vedeli, čo majú robiť. Čakalo sa pod stanom. Najprv si jedna zdravotníčka odpísala naše údaje z občianskeho preukazu, dala nám do ruky číslo. V ním sme šli k druhému okienku.

Samotný odber sa robí cez okienko kontajnera. My sme stáli vonku, zdravotníčky vnútri.

Samotný ster prebehol rýchlo, nežne, bolo vidieť a cítiť, že zdravotníčky to majú už v rukách. Aj my sami sme z vlastnej skúsenosti vedeli už z plošného testovania, že stery nemusia byť práve najpríjemnejšie a či to bolí, záleží od šikovnosti zdravotníka. V Červenom kríži to nikoho z nás troch nebolelo.

Výborná organizácia

Na výsledky sa čaká vonku na dvore Červeného kríža, ak by bolo upršané počasie, k dispozícii je veľký stan. Aj pri čakaní dodržiavali ľudia odstupy.

Zaujímalo nás, či ženám, zdravotníčkam nie je chladno. Vraveli, že sa poriadne obliekli a v kontajneri majú aj kúrenie.

Celé testovanie od momentu, ako sme sa postavili do radu až po odovzdanie certifikátu s výsledkom, nám zabralo necelých 45 minút.

Bola pre nás úľava, keď sme dostali výsledky testov, aj keď si uvedomujeme, že to neznamená stopercentnú negativitu.

Bezplatné antigénové testovanie je rýchly a najdostupnejší spôsob, ako spoznať svoj zdravotný stav. Sami sme sa presvedčili, že to naozaj nebolí, dlho sa nečaká a nemuseli sme nikam cestovať.

Liptovskomikulášsky Červený kríž to má zorganizované naozaj výborne. Z hľadiska priebehu a zabezpečenia testovania sa tu naozaj niet čoho báť.