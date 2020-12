Mobilné odberné miesto otvorili už aj v Liptovskom Hrádku

Za antigénovým testovaním nemusia Hrádočania a ľudia z okolitých obcí už cestovať do okresného mesta.

10. dec 2020 o 11:49 Ľubica Stančíková

LIPTOVSKÝ HRÁDOK. Od štvrtka 10. decembra funguje v budove bývalej polikliniky na ulici J.D. Matejovie nové mobilné odberové miesto. Jeho prevádzka je od pondelka do piatku od 10. hodiny predpoludním do 18. podvečer.

Mobilné odberové miesto prevádzkuje v budove Centra zdravotnej starostlivosti Žilinský samosprávny kraj.

Okrem toho fungujú od štvrtka mobilné miesta, ktoré zriaďujú Ozbrojené sily Slovenskej republiky. Na Liptove sú dve, v Liptovskom Mikuláši je to priestor útvaru Úradu hlavného lekára, Pod stráňami 1. Testujú tam od pondelka do piatku v čase od 10. hodiny predpoludním do 18. podvečer.

V rovnakom čase testujú ozbrojené sily aj v Ružomberku v armádnych priestoroch na ulici Zarevúca 2.