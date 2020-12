Vianočný punč v Liptovskom Mikuláši zrušili

Za punčom cestujú Liptáci do Popradu, kde je epidemiologická situácia porovnateľná.

14. dec 2020 o 18:34 Ľubica Stančíková

Takto to vyzeralo cez víkend v Poprade. (Zdroj: (NR))

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Od Nežnej revolúcie nebol rok, kedy by v Liptovskom Mikuláši nebol Mikulášsky jarmok.

Pre pandémiu koronavírusu muselo mesto Liptovský Mikuáš svoj jarmok zrušiť. Býva tradične na sviatok svätého Mikuláša, patróna mesta a hlavného kostola. Trhové právo získalo mesto Liptovský Mikuláš už v roku 1424. Ide o najväčší jarmok na Liptove.

Pripravili malú náhradu

Radnica chcela vianočnú jarmočnú atmosféru aspoň čiastočne nahradiť drobným stánkovým predajom vianočného punču a remeselných výrobkov na námestí. Malo prísť deväť predajcov, v pláne bola vianočná hudba, punč by si ľudia zobrali so sebou. Punč mali predávať od pondelka do piatku. Hygienici v Liptovskom Mikuláši napriek prvotnému súhlasu koncom minulého týždňa vydali pre podujatie rozhodnutie, po ktorom muselo mesto vianočný punč zrušiť. Vyhodnotili ho ako hromadné podujatie. Dôvodom má byť podľa oficiálneho stanoviska liptovskomikulášskych hygienikov zhoršujúca sa epidemiologická situácia v okrese Liptovský Mikuláš.

Súvisiaci článok Na lyžovačku treba negatívny test Čítajte

„Vzhľadom na stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši sme museli predaj vianočného punču a remeselných výrobkov zrušiť,“ informovala hovorkyňa mesta Liptovský Mikuláš Viktória Čapčíková.

Liptáci chcú vycestovať do Popradu

Jediný vianočný stánkový predaj v Liptovskom Mikuláši bol počas dvoch dní predošlý týždeň v uzavretých priestoroch jedného z nákupných centier.

Liptákov rozhodnutie zaskočilo, za vianočnou atmosférou chcú preto cestovať do neďalekého Popradu. Epidemiologická situácia je tam podobná ako v okrese Liptovský Mikuláš, napriek tomu sú na námestí otvorené stánky s remeselnými výrobkami a vianočným punčom. Popradskí hygienici tam takéto podujatie povolili.

Hlavný hygienik SR Ján Mikas pred niekoľkými dňami vyzval ľudí, aby nenavštevovali vianočné trhy ako miesto predstavujúce zvýšené riziko stretávania sa osôb a šírenia nového koronavírusu.

Súvisiaci článok Kompletný zoznam antigénových testovacích miest na Liptove Čítajte

Príležitostné trhy, kde sa predávajú nápoje na priamy konzum, zakázal Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v okresoch Trenčín, Myjava, Nové mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Považská Bystrica, Ilava a Púchov. Medovinu a punč však predávali napríklad zo stánkov v centre Piešťan. Urobili tak bez stolíkov, aby sa ľudia pri nich nezhromažďovali. Stánky postavili aj na námestí v Prievidzi. Je ich tam desať, sú v rozostupoch a z reproduktorov hrá vianočná hudba.