Majster sveta v kulturistike teraz trávi viac času na zimáku

Ľuboš Maliňák sa popri učiteľstvu začal venovať aj občasnému herectvu.

15. dec 2020 o 16:00 Tomáš Kučera

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Lipták, niekoľkonásobný medailista z vrcholných podujatí v klasickej kulturistike nad 180 cm – Ľuboš Maliňák, si rád zaspomína na svoje športové úspechy. Jeho bohatú vitrínu zdobia tituly z majstrovstiev sveta aj Európy. Ako nám povedal, do fitka chodí stále, ale vrcholovému súťaženiu sa už nevenuje šesť rokov. Jeho tvár však vidieť na televíznych obrazovkách o čosi častejšie ako po iné roky. Prečo? Všetko sa dozviete v článku, v ktorom sme zhodnotili minulý, ale aj súčasný život úspešného reprezentanta v kulturistike.

Ako sa máte?



Ja som typ človeka, ktorý sa nesťažuje, takže mám sa fajn. Mám krásnu fungujúcu rodinu, v športovom živote som dosiahol to, čo som si predsavzal. Som spokojný.



Koľko rokov ubehlo od vášho posledného súťažného štartu?



V decembri roku 2014 som absolvoval svoje posledné majstrovstvá sveta. Na tejto súťaži som sa chcel s kulturistikou rozlúčiť takpovediac na vrchole. Podarilo sa, a aj keď to nebolo zlato, v tom roku som bol tretí a bronz na svete je obrovský úspech. Následne som začiatkom nového roku 2015 ešte koketoval s myšlienkou zostať pri kulturistike aj ďalší rok. No o mojom konci kariéry som dal sľub aj manželke Monike. Najprv bolo, že keď budem mať titul majstra sveta... Ten som dosiahol v roku 2012. Vtedy sa ma opýtala: „Tak čo, je to koniec?“ No ešte som nechcel skončiť, stále ma to ťahalo k tým činkám a teda do tej štyridsiatky by som potiahol. Pri poslednom majstrovskom bronze som mal 39, tento mesiac to je presne šesť rokov. V roku 2015 som dovŕšil 40 a definitívne padlo rozhodnutie o konci kariéry.



Ktorý konkrétny úspech považujete za ten najväčší? Predsa len ich máte mnoho.



Každý jeden si nesmierne cením, pretože cesta ku každému titulu stojí nemalé úsilie. Keby som však mal vypichnúť len jeden, jednoznačne je to rok 2012 a zisk zlata na MS. V období medzi rokmi 2006 až 2015 si myslím, že klasická kulturistika