Poslanci budú vo štvrtok rokovať, nie však o rozpočte

17. dec 2020 o 9:18 TASR

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Posledné tohtoročné plánované rokovanie Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši sa uskutoční vo štvrtok (17. 12.). Prvýkrát v histórii mesta sa v programe plánovaného decembrového zasadnutia nenachádza návrh rozpočtu na nasledujúci rok. Dôvodom je, že mesto nemá právoplatne a legitímne schválený záverečný účet za rok 2019. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.

"Tak, ako sme na schválenie záverečný účet za rok 2019 predkladali poslancom v júni, v auguste, v septembri aj v novembri, a ani raz ho právoplatne neschválili, musíme ho predložiť zasa. Očakávame, že ho vo štvrtok poslanci schvália bez všetkých nelegitímnych návrhov. Zároveň sme návrh rozpočtu mesta na rok 2021 zverejnili na pripomienkovanie v termíne, aby bolo možné tento významný dokument pre mesto schváliť ešte v tomto roku," povedal primátor Ján Blcháč.

Šéf liptovskomikulášskej radnice zdôraznil, že by nebol rád, keby mesto opäť vstupovalo do nového roku v rozpočtovom provizóriu. V prípade, že poslanci záverečný účet schvália a primátor ho podpíše, o rozpočte by sa malo rokovať na neplánovanom zastupiteľstve 30. decembra.

V programe štvrtkového zasadnutia mestských poslancov je okrem opätovného návrhu záverečného účtu znovu predkladaný aj návrh na schválenie úveru na zakrytie skládky vo Veternej Porube, či zmluva o združení Cyklochodník Liptovský Mikuláš - Liptovský Trnovec. Rokovanie poslancov sa začína o 10.00 h. Konať sa bude z dôvodu epidemiologických opatrení online formou.