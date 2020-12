Za 24 hodín odbehla 115 kilometrov

Petra Navrátilová bežala svoju prvú 24 hodinovku. Týmto behom sa snažila pomôcť aj dobročinnej organizácií vyzbierať financie.

19. dec 2020 o 17:00 Tomáš Kučera

Súvisiaci článok Ubehlo už takmer dvadsať rokov od posledného hokejového titulu Čítajte

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ „Korona zrušila tento rok mnoho pretekov a aj oba termíny behu Ultralanovky pre Plamienok. Prišiel zákaz vychádzania a cestovania mimo okresu. Prišla však možnosť odbehnúť si ju virtuálne. Pozerám z okna kancelárie na kopček nad Liptovským Mikulášom, Háj-Nicovô a už si ho klikám, aké parametre má koliečko na Háji (cca 3,7 km a nejakých 160 m prevýšenie). To by možno šlo. Píšem organizátorovi a že áno, môže byť. Trasa je schválená,“ toto je začiatok rozprávania bežkyne Petri Navrátilovej, ktorá posledný novembrový víkend odbehla svoj prvý 24-hodinový beh.

Nie je to však len tak hocijaké behanie, ale zároveň sa beží pre dobrú vec. 24-hodinový beh Ultralanovky je názov bežeckého podujatia, ktoré sa každoročne beháva v okolí Bratislavy na Kamzíku. Tento rok bol zrušený kvôli pandémii a bežal sa v alternatívach po dohode s organizátorom.

A ako už z názvu vyplýva, beží sa v kuse 24 hodín na jednom približne 3,5 km okruhu, ktorý musí spĺňať aj výškové parametre. Podujatie má zároveň charitatívny rozmer, pretože za každé odbehnuté kolečko prispeje sponzor alebo ľudia, ktorí si bežca prenajmú, sumou 1 euro. Vybehané financie následne putujú pre neziskovú organizáciu Plamienok.

video //www.youtube.com/embed/GYE-_tYEC5M





„Nevedela som, čo mám očakávať a či to vôbec vydržím, pretože to bola moja prvá 24-hodinovka. Ale zvládla som to aj za veľkej pomoci mojich priateľov, ktorým by som chcela poďakovať. Za 24 hodín som odbehla 31 koliečok, čo je 115 km s celkovým prevýšením okolo 5000 metrov.“

Bežkyňa sa pri svojom 24-hodinovom behu stretla aj s jednou zvláštnosťou.

„Bola som prekvapená, koľko áut sa chodí voziť na Háj, predovšetkým v neskorých nočných hodinách. V noci bolo oveľa viac áut ako cez deň."

Redaktor: Bežkyni sa ospravedlňujeme, pretože v novinách sme uviedli zlé meno. Nie Martina ale Petra Navrátilová.

Súvisiaci článok Stanislav Bomba rozhodoval najvyššie súťaže a vymodeloval aj vlastnú píšťalku Čítajte