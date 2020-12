Takmer klinická smrť, napokon úspech

Futbalový MFK Tatran Liptovský Mikuláš má za sebou skvelú jesennú časť sezóny. Ako ju videl a aké sú ďalšie plány v Tatrane nám prezradil v rozhovore prezident klubu Milan Mikušiak.

20. dec 2020 o 17:00 Tomáš Kučera

Jesenná časť futbalovej II. ligy je za vami, môžeme povedať, že bola úspešná. Ako ste ju videli vy z pohľadu prezidenta klubu?

Jesenná časť súťaže pre náš klub sa skončila posledným zápasom, v ktorom sme na umelej tráve v Ružomberku podľahli Púchovu 1:2.

V zápase sme sa síce rýchlo ujali vedenia, čo nám asi poškodilo, lebo náš výkon och-ladol a inkasovali sme 2 zlepené góly. Posledných 20 min. sme vyvinuli aj ohromný tlak, ale nebolo nam súdené v tomto zápase zvíťaziť. A tak sa skončila impozantná séria, keď sme v nepretržitom rade 10-krát za sebou vyhrali a len raz remizovali. Je to skvelý výsledok, ktorý v našom účinkovaní v 2. lige nemá obdobu.

Ako ste spomínali, hráči A-mužstva predviedli v sezóne solídne výkony, o čom svedčí aj 11-zápaso-vá séria v rade bez prehry, ktorú Tatran ešte vo svojej histórii nezažil. Aj keď prvé dve stretnutia prehral.

Mužstvo sa po týchto prvých dvoch prehrách v súťaži zomklo a kvalitnou a poctivou hrou dokázalo následne dosiahnuť túto úspešnú sériu.



V tabuľke budete zimovať na druhom/treťom mieste. Bude tam prípadná ambícia postupu?

Byť po jeseni na 2. mieste takej kvalitnej súťaže, to by sa mi ani neprisnilo. Do ligy sme vstupovali na poslednú chvíľu, keď až v posledný deň sme doručili na SFZ prihlášku.

Je všeobecne známe, že pôsobíme v meste, kde v súčasnom volebnom období doteraz ani raz nebol schválený mestský rozpočet v riadnom termíne a mesto vždy vstupuje do nového roku v rozpočtovom provizóriu. A to má za následok, že aj keď v rozpočte sú plánované finančné prostriedky aj pre náš klub, nevieme, kedy a v akej výške môžeme s nimi počítať.

Tak to bolo aj tento rok a do toho prišla pandémia covid-19 a my sme zostali prakticky bez peňazí. Sponzori majú problémy udržať svoje firmy pri živote, mesto schválilo rozpočet niekedy v polroku a my sme museli nejak fungovať. Klub prežil doslova klinickú smrť. Keby ma ku klubu neviazalo to dlhoročné puto, tak by som to určite aj ja zabalil.

Aj zmodernizovaný štadión bola veľká motivácia udržať klub pri živote. Po rôznych peripetiách sa napokon podarilo udržať klub pri živote aj na úkor jeho ďalšieho zadlženia. S hráčmi a realizačným tímom sme sa dohodli na znížení platov o jednu tretinu a tým sme sa dostali ku klubom s najnižším rozpočtom v súťaži.

Existenčne problémy však nepominuli, pretože ani naši partneri nám už ďalej v tomto období nedokážu výrazne pomôcť, a ak nám v budúcnosti nepomôže nejakým výraznejším spôsobom mesto, tak nedokážeme úspešne pokračovať v súťaži. Určite by výraznou mierou dopomohol aj vstup nového partnera.

Bohužiaľ, v dnešnej spoločenskej situácii sa to ukazuje viac ako zbožné prianie než životná realita. Situácia sa naviac skomplikovala aj v prevádzkovaní nášho športhotela na štadióne, keď pôvodný nájomca ukončil činnosť aj v dôsledku pandémie a nám zostali aj všetky náklady na réžiu štadióna. Keď k tomu prirátame náklady na prevádzku novej administratívnej budovy, tak sme na energie minuli v roku 2020 takmer celý príspevok z mesta, ktorý pre A-mužstvo predstavoval sumu 30 tis.eur.

Mesto nám ešte prispelo sumou 25- tisíc eur na mládež, čo nám výrazne pomohlo pri udržaní mládežníckeho futbalu.

Klubu by pomohlo, keby sa našiel spôsob možno na úrovni mesta, ako nás odbremeniť od nákladov na energie tak, ako to funguje napr. pri hokeji, kde mesto každoročne prispieva na základe mandátnej zmluvy firme, ktorá prevádzkuje štadión.

To sú veci, ktoré by nám určite pomohli v tejto ťažkej finančnej situácii. Stále vyplakávanie ma tiež prestáva baviť, už sa začínam presviedčať, že o ten futbal v meste nikto nemá asi záujem a moje možnosti majú tiež svoje limity. Do klubu som v poslednom období investoval nemalé prostriedky spojené aj s výstavbou štadióna plus chod klubu.

Samozrejme, že tieto úvahy musia mať logické a racionálne vyvrcholenie, ktorým je konštatovanie, že môžeme hrať len také súťaže, ktoré dokážeme vyfinancovať.

Aby som sa dostal k podstate vašej otázky o prípadnom postupe vyššie. Najvyššia Fortuna liga je určite aj o peniazoch, takže v momentálnej situácii, v akej sa nachádzame, je o tom ťažko hovoriť. No nemôže nám nikto zazlievať ambíciu postupu pri takých výkonoch, aké podávalo naše mužstvo v jesennej časti.



Prejdime k samotnému kádru. Väčšine hráčov, ak nie všetkým, sa skončili v novembri tohtoročné zmluvy. A tak sa natíska otázka, či bude snaha všetkých hráčov udržať pokope?

Všetci hráči od leta prešli na spôsob zamestnávania sa ako SZČO a zmluvy s klubom im končia 31. 12. 2020. V súčasnosti manažment klubu začal s nimi rokovanie o ich predĺžení. Ešte nie je známe, koľkí ich predĺžia a koľkí pôjdu za