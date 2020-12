Nemocnice v Žilinskom kraji žiadajú úrady verejného zdravotníctva a políciu o zvýšené kontroly

Obávajú sa zhoršenia situácie v kraji vzhľadom na nadchádzajúce sviatky.

21. dec 2020 o 13:36 Ľubica Stančíková

LIPTOV. Osem nemocníc v Žilinskom kraji urobili v pondelok 21. decembra spoločné vyhlásenie, kde označujú ostatné opatrenia vlády na zníženie prenosu nákazy koronavírusu, ako nedostatočné.

Vývoj epidemiologickej situácie v Žilinskom kraji je aktuálne priaznivejší, no to sa môže zmeniť veľmi rýchlo vzhľadom na to, že kraj je silným turistickým regiónom.

„Preto vyjadrujeme obavu z možného zhoršenia situácie z dôvodu zvýšenej migrácie obyvateľstva z viac zasiahnutých regiónov Slovenska za rodinami, turizmom, lyžovačkou alebo iným športovým vyžitím počas sviatkov. Považujeme to za zvýšené ohrozenie pre obyvateľov nášho kraja, najmä zdravotníckych pracovníkov a hrozí riziko preťaženia zdravotníckych zariadení.

Najviac prípadov nákazy v kraji pribudlo za posledný týždeň v okrese Ružomberok.

Nemocnice v Žilinskom kraji žiadajú regionálne úrady verejného zdravotníctva, aby v spolupráci s policajným zborom zvýšili výkon kontrolnej činnosti.

„My budeme i naďalej informovať verejnosť o nutnosti dôsledne dodržiavať opatrenia pre zabránenie šírenia COVID-19 a prioritne im odporúčať „osobný lockdown“ ako prejav spoločnej zodpovednosti, ktorá je nevyhnutná na elimináciu šírenia nákazy a z toho plynúcich následkov s ohľadom na vyťaženie nemocníc, ambulancií a hlavne vyčerpania ľudských síl v zdravotníctve.“

Zároveň oznámili, že počas sviatkov nebudú pre veľký fyzický a psychický tlak zdravotníkov k dispozícii mobilné odberové miesta, ktoré prevádzkujú nemocnice. Fungovať nebudú počas dní pracovného pokoja.