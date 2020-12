Cez vianočné sviatky budú na Liptove testovať

Antigénové testovanie su budú musieť ľudia zaplatiť.

24. dec 2020 o 7:50 Ľubica Stančíková

Pri vstupe do strediska Jasná je potrebné ukázať negatívny antigénový alebo PCR test. (Zdroj: (TMR))

LIPTOV. Bezplatné mobilné odberné miesta na antigénové testovanie cez sviatky na Liptove nebudú fungovať. Môže to spôsobiť problémy najmä lyžiarom, ktorí môžu vstúpiť do strediska len s negatívnym antigénovým alebo PCR testom. Nesmie byť starší ako 72 hodín.

Ľudia, najmä lyžiari a návštevníci lyžiarskeho strediska Jasná, sa budú môcť otestovať priamo na zjazdovke aj cez vianočné sviatky. Do 27. decembra bude v prevádzke odberné miesto Happy End Jasná.

Testovanie je spoplatnené sumou 10 eur.

Na Štedrý deň a Prvý sviatok vianočný budú testovať od 10:00 do 14:00, na druhý sviatok vianočný bude odberné miesto otvorené od 16:00 do 20:00. V nedeľu, 27. decembra sa bude testovať od 12:00 do 20:00.

Informovala o tom Organizácia cestovného ruchu Region Liptov cez sociálnu sieť.

