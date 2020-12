Autobusová doprava v meste bude modernejšia a ekologickejšia

Novým poskytovateľom mestskej autobusovej dopravy (MAD) v Ružomberku bude od 1. januára 2021 spoločnosť Blaguss.

25. dec 2020 o 19:25 TASR

RUŽOMBEROK. Novým poskytovateľom mestskej autobusovej dopravy (MAD) v Ružomberku bude od 1. januára 2021 spoločnosť Blaguss. So zmenou dopravcu sa mení aj systém dopravy, ktorý bude po novom efektívnejší, rýchlejší a modernejší, uviedol hovorca ružomberského primátora Viktor Mydlo.

"Je to zmena, ktorá je výrazná, pretože mestská hromadná doprava je dôležitá súčasť života obyvateľov nášho mesta. Výberové konanie vyhrala rakúska firma Blaguss, takže máme nové autobusy, ktoré majú rádius 600.000 kilometrov. Ide o 25 percent vyšší výkon ako pri doterajších prostriedkoch hromadnej dopravy, ktoré tu boli prevádzkované," priblížil ružomberský primátor Igor Čombor.

Zdôraznil, že ide o vozidlá, ktoré sú viacdverové, bezbariérové a ekologické. Autobusy plnia najprísnejšiu emisnú normu EURO 6.

Doprava v meste bude po novom prevádzkovaná na prestupnom a taktovom princípe. Hlavnými prestupnými uzlami budú Železničná stanica, Katolícka univerzita a Baničné. Doplnkovými prestupnými uzlami budú Mestský úrad a Železničná stanica Rybárpole. Podľa Mydla bude MAD v niektorých častiach mesta premávať násobne častejšie ako doteraz.

"Systém prestupových staníc a taktového princípu sa iste bude musieť v nasledujúcom období precizovať. To prechodné obdobie môže priniesť určité problémy. No ideme do toho s tým, že ak sa všetko zvládne, budeme mať hromadnú dopravu vyriešenú tak, aby s ňou obyvatelia mesta boli spokojní," zhodnotil primátor.

Novinkou je aj prestupné časové cestovné, ktoré bude krátkodobé v dĺžke 20 minút a 60 minút a dlhodobé 15 dní, 30 dní, 90 dní alebo 365 dní. Súčasťou zmien je aj nový tarifný systém a spustenie webového sídla www.mhdrk.sk. Niektoré zástavky zmenia svoj názov a majú upravenú aj polohu.