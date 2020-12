Liptovskomikulášski hokejbalisti skončili v minulej sezóny štvrtí

V minulej sezóne nedosiahli mikulášski hokejbalisti na medailu, keď nedokázali uspieť v zápase o 3. miesto a zápas s Euroimpexom Žilina prehrali 4:5.

27. dec 2020 o 17:00 Tomáš Kučera

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Tento rok sa chcú opäť pobiť o čo najlepší výsledok. Bude im to umožnené? A bude sa vôbec hrať?

Do novej sezóny 2020/2021 najväčšej regionálnej hokejbalovej ligy na Slovensku, Žirafa hokejbalovej ligy, sa prihlásilo 16 mužstiev. Ligové zápasy tejto súťaže sa budú odohrávať na hokejbalovom ihrisku v ikonickej športovej hale na Bôriku v Žiline, pre ľudí známej ako „Korytnačka“.



Oproti skončenej sezóne bude liga ochudobnená o tímy z Budatína a Trenčína. Novou tvárou v ligovom pelotóne bude HC Sever Martin. V lige sa tak predstavia tímy z Čadce, Kysuckého Nového Mesta, Považskej Bystrice, Žiliny, Hlbokého, Rajca, Martina a Liptovského Mikuláša. Ide o naozaj pestré zloženie mužstiev, a preto sa právom môže vravieť o nadregionálnej hokejbalovej lige.

Minulý rok sa hokejbalisti Funky Monkeys Liptovský Mikuláš, jediného aktívneho tímu hrajúceho dlhodobú súťaž z horného a dolného Liptova, umiestnili po základnej časti na 6. mieste. Následne postúpili v štvrťfinále cez Scorpions Považská Bystrica do semifinále, v ktorom však nestačili na neskorších víťazov súťaže z Blackhawks Žilina (1:2 na zápasy). Ako jeden z mála športov, hokejbalisti sezónu prerušenú koronakrízou dohrali. Súboje v play-off odohrali počas mesiacov jún a júl.



A čo nová sezóna? O nej sme sa porozprávali s Tomášom Paprčkom.

„Prihlášku sme podali už v auguste a začiatok ligy bol plánovaný počas prvého októbrového víkendu. Bohužiaľ, nestihli sme pre zhoršujúcu sa pandemickú situáciu v spoločnosti zatiaľ odohrať ani jedno súťažné stretnutie. Situáciu chápeme, ale už by sme chceli hrať. Je nám bez športu smutno. Teraz, keď sa opatrenia aspoň trošku uvoľnili, sa snažíme v skupinkách po šiestich trénovať, aby sme sa udržali v kondícii. Samozrejme, každý z nás trénuje aj individuálne. Po minulej sezóne náš tím pár chlapcov, bohužiaľ , opustilo. Čo ma ale teší, privítali sme v našich radoch viaceré nové tváre. Niektorých sme lanárili do nášho dresu už dlhšie a konečne sa nám ich podarilo presvedčiť. V tíme máme aj úplných nováčikov. V septembri sme sa v rámci prípravy zúčastnili turnajov v Čadci a Trenčíne.

Do novej sezóny budeme vstupovať pokorne, ale odhodlane. Prvotným cieľom bude umiestnenie v základnej časti do ôsmeho miesta a tým pádom sa kvalifikovať do play- off. Vo vyraďovacích bojoch sa už potom môže stať čokoľvek.“

Ako sa bude hokejbalistom z tímu Funky Monkeys Liptovský Mikuláš dariť, budeme v budúcnosti sledovať.

